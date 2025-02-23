Λαμία-Παναθηναϊκός: Ύπουλη έξοδος, αλλά με υποχρέωση νίκης για το «τριφύλλι»

Nα μην πέσει στην... παγίδα και να φύγει με τη νίκη από τη Λαμία θέλει ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» λίγες ημέρες μετά την αγχωτική, αλλά μείζονος σημασίας πρόκριση στους «16» του Conference League, θέλουν να χτίσουν ένα νέο σερί στην κρισιμότερη καμπή του πρωταθλήματος και να πάρουν το «τρίποντο» στην έδρας της ουραγού, για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League (17:00, Cosmote Sport 1, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6).

Οι δυο ομάδες βιώνουν βίους αντίθετους στο φετινό πρωτάθλημα με τους γηπεδούχους να ελπίζουν πλέον σε ένα... θαύμα αναφορικά με την παραμονή τους στη μεγάλη κατηγορία. Συγκεκριμένα η Λαμία έχει αλλάξει τρεις προπονητές τη φετινή σεζόν με τον Θανάση Στάικο να αναλαμβάνει πλάνο διάσωσης. Η αδυναμία της ομάδας της Φθιώτιδας είναι εμφανής καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, αφού σε 23 ματς ως τώρα έχει γευτεί τη χαρά της νίκης μόλις μια φορά και αυτή στο ματς της πρεμιέρας στο Αγρίνιο απέναντι στον Παναιτωλικό. Η συγκομιδή της είναι 1 νίκη, 6 ισοπαλίες και 16 ήττες, ενώ έχει μαζέψει μόλις 9 βαθμούς ως τώρα στο πρωτάθλημα.

Στο αγωνιστικό κομμάτι ο Έλληνας τεχνικός αντιμετωπίζει προβλήματα καθώς δεν υπολογίζει στους Κλωναρίδη, Ενρίκες και Μπιλάλ κι ανακοίνωσε αποστολή 22 παικτών.

Την αποστολή αποτελούν οι: Ρατόν, Κόστιτς, Σουρδής, Ντεντάκης, Σάντσες, Γκοτζαμανίδης, Ρινγκ, Βιτλής, Ραντόνια, Σόρια, Χαντάκιας, Γιαννούτσος, Σακόρ, Σουρλής, Αθανασακόπουλος, Δοϊρανλής, Τσιμπόλα, Ιμπάνιες, Τσάβες, Φουρτάδο, Βλαχομήτρος, Λέικ.

Στην αντίπερα όχθη τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό είναι πολύ διαφορετικά. Οι «πράσινοι» μετά από ένα μεγάλο και πολύ σημαντικό σερί με τον Ρουί Βιτόρια στον πάγκο τους, πέρασαν μια μίνι περίοδο κρίσης, γνωρίζοντας τρεις διαδοχικές ήττες, με Ολυμπιακό στο Κύπελλο, Άρη στο πρωτάθλημα και Βίκινγκουρ στο Conference League. Η επικράτηση απέναντι στον Βόλο για την προηγούμενη αγωνιστική, αλλά και η ανατροπή-πρόκριση επί των Ισλανδών, εξισορρόπησε, στοιχειωδώς τα πράγματα, όμως το 3/3 ως το τέλος της κανονικής διάρκειας είναι υποχρέωση του «τριφυλλιού» αν θέλει να ελπίζει στον τίτλο.

Οι «πράσινοι» βρίσκονται στο -5 από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό και το -3 από τη 2η ΑΕΚ, όμως η δική τους σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα σε συνδυασμό με τα ντέρμπι Ολυμπιακού-ΠΑΟΚ και ΑΕΚ-Ολυμπιακού, ίσως παίξουν καθοριστικό ρόλο στη δική τους «μοίρα».

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Ρουί Βιτόρια δεν υπολογίζει και πάλι στους Μπακασέτα, Πελίστρι, Πάλμερ-Μπράουν και Γεντβάι, ενώ μεταξύ άλλων θα στερηθεί των υπηρεσιών και του Αζεντίν Ουναΐ, που έχει δηλωθεί να εκτίσει την ποινή του στο συγκεκριμένο παιχνίδι.

Αναλυτικά η αποστολή του Παναθηναϊκού:

Ντραγκόφσκι, Λοντίγκιν, Λίλο, Βαγιαννίδης, Μαξ, Σένκεφελντ, Ζέκα, Ιωαννίδης, Τετέ, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Λημνιός, Σφιντέρσκι, Μαξίμοβιτς, Σιώπης, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Γερεμέγεφ, Τζούριτσιτς, Νίκας, Αράο.

Oι πιθανές ενδεκάδες της αναμέτρησης:

Λαμία (Θανάσης Στάικος): Κόστιτς - Σόρια, Γιαννούτσος, Γκοτζαμανίδης, Χαντάκις, Ρινγκ - Σακόρ, Δοϊρανλής, Αθανασακόπουλος - Ιμπάνιες, Βλαχομήτρος, Τσάβες

Παναθηναϊκός (Ρουί Βιτόρια): Ντραγκόφσκι - Βαγιαννίδης, Ίνγκασον, Σένκεφελντ, Μαξ - Τσέριν, Μαξίμοβιτς, Σιώπης - Τζούριτσιτς, Τετέ, Ιωαννίδης

