Η Μπαρτσελόνα απέδρασε με νίκη 2-0 από την έδρα της Λας Πάλμας, αλλά ο Λαμίν Γιαμάλ έφυγε με… ενθύμιο από τον αγώνα.

Ένα σκληρό μαρκάρισμα στο 59ο λεπτό από τον Άλεξ Μουνιόθ έμεινε ατιμώρητο από τον διαιτητή Κορδέρο Βέγκα, που δεν καταλόγισε ούτε απλό φάουλ.

Ο 17χρονος άσος της «Μπάρτσα», που τρία λεπτά μετά είχε την ασίστ στον Ντάνι Όλμο για το 0-1, στα αποδυτήρια αμέσως μετά το ματς έβγαλε το παράπονό του.

Απαθανάτισε το ματωμένο πόδι του και σχολίασε ειρωνικά «κανένα φάουλ».

Lamine Yamal compartió en sus historias de Instagram cómo quedó su pie después de una falta no marcada durante el partido contra Las Palmas. 😳😳 pic.twitter.com/8rceaFzNpo — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) February 22, 2025

