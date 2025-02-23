Λογαριασμός
«Κανένα φάουλ»: Ο Γιαμάλ ειρωνεύεται τον διαιτητή δείχνοντας το ματωμένο πόδι του - Δείτε βίντεο

Ο Λαμίν Γιαμάλ δέχτηκε ένα σκληρό μαρκάρισμα, που δεν τιμωρήθηκε ούτε με απλό φάουλ, στο Λας Πάλμας-Μπαρτσελόνα

Λαμίν Γιαμάλ

Η Μπαρτσελόνα απέδρασε με νίκη 2-0 από την έδρα της Λας Πάλμας, αλλά ο Λαμίν Γιαμάλ έφυγε με… ενθύμιο από τον αγώνα.

Ένα σκληρό μαρκάρισμα στο 59ο λεπτό από τον Άλεξ Μουνιόθ έμεινε ατιμώρητο από τον διαιτητή Κορδέρο Βέγκα, που δεν καταλόγισε ούτε απλό φάουλ.

Ο 17χρονος άσος της «Μπάρτσα», που τρία λεπτά μετά είχε την ασίστ στον Ντάνι Όλμο για το 0-1, στα αποδυτήρια αμέσως μετά το ματς έβγαλε το παράπονό του.
Απαθανάτισε το ματωμένο πόδι του και σχολίασε ειρωνικά «κανένα φάουλ».

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Λαμίν Γιαμάλ Μπαρτσελόνα
