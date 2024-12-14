Λεβαδειακός: Ανοίγει επιπλέον θύρα για το ματς με τον Παναθηναϊκό

Ακόμη περισσότερο κόσμο θα έχει στο πλευρό του ο Παναθηναϊκός στο ματς με τον Λεβαδειακό. Οι Βοιωτοί εξέδωσαν ανακοίνωση, μέσω της οποίας ενημερώνουν ότι ανοίγει και η θύρα 5 στο «Λάμπρος Κατσώνης» για τις ανάγκες των φίλων του «τριφυλλιού». Η τιμή των εισιτηρίων είναι στα 35€ ευρώ.

Η ανακοίνωση

Η ΠΑΕ Λεβαδειακός ενημερώνει ότι ανοίγει και η θύρα 5 για τις ανάγκες των φιλάθλων της φιλοξενούμενης ομάδας στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή (15/12, 18:00) στο Δημοτικό Στάδιο «Λάμπρος Κατσώνης», για την 15η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Η τιμή των εισιτηρίων είναι στα 35€ ευρώ και διατίθενται ηλεκτρονικά, στον παρακάτω σύνδεσμο (ΕΔΩ).

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.