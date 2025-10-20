Ξέσπασε στην Καρσίγιακα με 100άρα η Εφές

Αντέδρασε η Αναντολού Εφές! Λίγες μέρες μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα, η ομάδα του Ιγκόρ Κοκόσκοφ νίκησε 101-87 την Καρσίγιακα στη Σμύρνη και έκανε το 4Χ4 στο τουρκικό πρωτάθλημα.

Παρόλο που οι γηπεδούχοι είχαν το προβάδισμα σε όλο το πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο μέρος η ομάδα της Πόλης κυριάρχησε και κατάφερε να φτάσει στη νίκη χωρίς άγχος στο φινάλε.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Σέιν Λάρκιν με 21 πόντους, 8 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ 15 πόντους μέτρησε ο Πι Τζέι Ντοζίερ, 13 ο Ρικ Σμιτς, 12 ο Τζόρνταν Λόιντ, 11 ο Κόουλ Σουάιντερ και 10 ο Κάι Τζόουνς.

Από τους ηττημένους, ξεχώρισε ο Τζάστιν Άλστον με 22 πόντους, ενώ 20 είχε ο Κάμερον Γιανγκ.

Τα δεκάλεπτα: 34-25, 50-47, 65-71, 87-101

