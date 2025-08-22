Το πρόγραμμα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος κλειστού στίβου του 2026

Οι Μίλτος Τεντόγλου και Εμμανουήλ Καραλής έμαθαν την Πέμπτη το πρόγραμμα τους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου του 2026, το οποίο θα διεξαχθεί στην Πολωνία, 20-22 Μαρτίου.

Πρώτος θα αγωνιστεί ο «χάλκινος» Ολυμπιονίκης του επί κοντώ, αφού το αγώνισμα έχει προγραμματιστεί στο απογευματινό πρόγραμμα της δεύτερης μέρας, ήτοι 21/3 2026 στις 19:35.

Μία μέρα αργότερα, ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης του μήκους θα αγωνιστεί στον τελικό του αγωνίσματος στις 20:00.



Το πρόγραμμα:

Παρασκευή 20 Μαρτίου

Πρωί

11:05 – 60μ επτάθλου

11:20 – 60μ ανδρών – προκριματικά

11:50 – μήκος επτάθλου

12:15 – 400μ γυναικών – προκριματικά

12:30 – ύψος γυναικών – τελικός

12:55 – 400μ ανδρών – προκριματικά

13:35 – 800μ γυναικών – προκριματικά

14:00 – σφαιροβολία επτάθλου

14:20 – 800μ ανδρών

Απόγευμα

19:35 – 1.500μ γυναικών – προκριματικά

19:35 – ύψος επτάθλου

19:45 – σφαιροβολία γυναικών – τελικός

20:18 – 1.500μ ανδρών – προκριματικά

20:35 – τριπλούν ανδρών – τελικός

21:05 – 400μ γυναικών – ημιτελικά

21:25 – 60μ ανδρών – ημιτελικά

21:50 – 400μ ανδρών – ημιτελικά

22:22 – 60μ ανδρών – τελικός

Σάββατο 21 Μαρτίου

Πρωί

11:05 – 60μ εμπόδια επτάθλου

11:20 – 60μ εμπόδια ανδρών – προκριματικά

12:05 – 60μ γυναικών – προκριματικά

12:10 – επί κοντώ επτάθλου

12:55 – μεικτή 4Χ400μ – τελικός

13:08 – 800μ γυναικών – ημιτελικά

13:15 – ύψος ανδρών – τελικός

13:37 – 800μ ανδρών – ημιτελικά

Απόγευμα

19:35 – επί κοντώ ανδρών – τελικός

19:40 – 400μ ανδρών – τελικός

19:50 – 1.000 επτάθλου

20:05 – 3.000μ γυναικών – τελικός

20:20 – τριπλούν γυναικών – τελικός

20:25 – 3.000μ ανδρών – τελικός

20:50 – 60μ εμπόδια ανδρών – ημιτελικά

21:15 – 60μ γυναικών – ημιτελικά

21:44 – 400μ γυναικών – τελικός

22:05 – 60μ εμπόδια ανδρών – τελικός

22:20 – 60μ γυναικών – τελικός

Κυριακή 22 Μαρτίου

Πρωί

11:05 – 60μ εμπόδια πεντάθλου

11:20 – μήκος γυναικών – τελικός

11:25 – 4Χ400μ ανδρών – προκριματικά

11:45 – ύψος πεντάθλου

12:00 – 4Χ400μ γυναικών – προκριματικά

12:20 – σφαιροβολία ανδρών – τελικός

13:55 – 60μ εμπόδια γυναικών – προκριματικά

14:15 – σφαιροβολία πεντάθλου

Απόγευμα

18:40 – μήκος πεντάθλου

19:05 – επί κοντώ γυναικών – τελικός

20:02 – μήκος ανδρών – τελικός

20:09 – 1.500μ ανδρών – τελικός

20:20 – 60μ εμπόδια γυναικών – ημιτελικά

20:42 – 1.500μ γυναικών – τελικός

20:55 – 800μ ανδρών – τελικός

21:05 – 800μ γυναικών – τελικός

21:15 – 800μ πεντάθλου

21:25 – 60μ εμπόδια γυναικών – τελικός

21:38 – 4Χ400μ ανδρών – τελικός

21:50 – 4Χ400μ γυναικών – τελικός

