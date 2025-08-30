Κύπρος-Ελλάδα: Άνετη βραδιά για την Εθνική σε μια ιστορική ελληνοκυπριακή συνάντηση

Ραντεβού με την ιστορία έχουν απόψε η Εθνική μας ομάδα και η Κύπρος, καθώς θα τεθούν αντιμέτωπες για πρώτη φορά στην ιστορία τους σε επίσημη αναμέτρηση!

Σήμερα το απόγευμα (18:15, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, ERT News, Novasports Start) η «γαλανόλευκη» θέλει να κάνει ένα ακόμα βήμα - το ευκολότερο - προς την κορυφή του 4ου ομίλου του Ευρωμπάσκετ 2025 με στόχο το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα και πιο το ευνοϊκό bracket στα νοκ-άουτ του θεσμού.

Πριν από δύο 24ωρα, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ξεκίνησε νικηφόρα το φετινό του ταξίδι στη μεγάλη ευρωπαϊκή γιορτή, επικρατώντας πιο εύκολα από ό,τι δείχνει το τελικό 75-66 της Ιταλίας στο «Σπύρος Κυπριανού» της Λεμεσού στην πρεμιέρα του ομίλου. Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο σε... δαιμονιώδη φόρμα (31 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ) και την ατσάλινη άμυνα να δηλώνει «παρούσα» σχεδόν σε όλο το ματς, η «επίσημη αγαπημένη» πήρε το ντέρμπι κορυφής του γκρουπ και πλέον είναι στο χέρι της να κάνει το 5-0!

Από την άλλη πλευρά, στην παρθενική συμμετοχή της σε Ευρωμπάσκετ, η Κύπρος πάλεψε με όλες τις δυνάμεις της κόντρα στη Βοσνία/Ερζεγοβίνη, έμεινε κοντά στο σκορ μέχρι και τις αρχές της τέταρτης περιόδου (62-54), ωστόσο, στο τέλος δεν άντεξε την πίεση και δεχόμενη ένα επιμέρους σκορ 29-10 στα τελευταία επτά λεπτά, γνώρισε την ήττα με σκορ 91-64. Συγκινητικός ήταν ο Κωνσταντίνος Σιμιτζής με 22 πόντους και 6 ριμπάουντ, δείχνοντας ώρες-ώρες να παλεύει μόνος του.

Το αποψινό παιχνίδι δεν χρήζει ιδιαίτερης μπασκετικής ανάλυσης, αφού η διαφορά δυναμικότητας μεταξύ των δύο ομάδων είναι τέτοια που η Εθνική μας θα έχει μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για ένα «ξεμούδιασμα», δίνοντας παράλληλα την ευκαιρία στον Βασίλη Σπανούλη να δώσει περισσότερο χρόνο συμμετοχής στη δεύτερη πεντάδα και στους υπόλοιπους παίκτες του πάγκου.

Από τις πιο δυνατές στιγμές θα είναι εκείνη πριν το τζάμπολ, όταν στο κατάμεστο «Σπύρος Κυπριανός» θα παίξει ο κοινός μας Εθνικός Ύμνος της Κύπρου και της Ελλάδας.

