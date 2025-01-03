FIBA: Κορυφαίος Ευρωπαίος του 2024 ο Γιόκιτς, δεύτερος ο Γιάννης

Μία πολύ ενδιαφέρουσα ψηφοφορία πραγματοποίησε η FIBA. Μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του επερχόμενου Eurobasket, η παγκόσμια ομοσπονδία του αθλήματος κάλεσε τον κόσμο να διαλέξει τον καλύτερο Ευρωπαίο παίκτη για το 2024 που ολοκληρώθηκε.

Με τη λήξη της ψηφοφορίας, αυτός που κέρδισε με διαφορά ήταν ο Νίκολα Γιόκιτς. Ο ΜVP του ΝΒΑ της περασμένης σεζόν συγκέντρωσε το 33% των ψήφων, με τον κόσμο να αναγνωρίζει την (ακόμη μία) απίθανη χρονιά που έκανε ο Σέρβος στα παρκέ του «μαγικού κόσμου».

Δεύτερος τερμάτισε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο (17% των ψήφων), ο οποίος έκανε εξαιρετική χρονιά με τους Μπακς και μάλιστα τους οδήγησε και στην κατάκτηση του NBA Cup. Φυσικά, δεν μπορεί να μην αναφερθεί και το γεγονός πως βοήθησε την Ελλάδα να επιστρέψει σε Ολυμπιακούς Αγώνες μετά το 2008.

Την τριάδα των αθλητών που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους συμπλήρωσε ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς, ο οποίος μπορεί να μην έκανε σπουδαία πράγματα με τους Χοκς, όμως ήταν καθοριστικός στην κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου από τη Σερβία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Σέρβος με τον Γιάννη είχαν αθροιστικά το ποσοστό του Γιόκιτς.

Αναλυτικά η κατάταξη:

1) Νίκολα Γιόκιτς (33%)

2) Γιάννης Αντετοκούνμπο (17%)

3) Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς (16%)

4) Φραντς Βάγκνερ (11%)

5) Λούκα Ντόντσιτς (9%)

6) Βίκτορ Γουεμπανιάμα (5%)

7) Ντομάντας Σαμπόνις (3%)

8) Ντένις Σρέντερ (2%)

9) Κρίσταπς Πορζίνγκις (2%)

10) Λάουρι Μάρκανεν (1%)

11) Αλπερέν Σενγκούν (1%)

