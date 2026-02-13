Λογαριασμός
Κύπελλο Ισπανίας: Αδιανόητη η Ατλέτικο Μαδρίτης, συνέτριψε την Μπαρτσελόνα με 4-0

Όλα τα γκολ του α' ημιτελικού στο πρώτο ημίχρονο για την ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε, που βρίσκεται με το 1,5 πόδι στο μεγάλο τελικό του Copa Del Rey

Ατλέτικο Μαδρίτης Μπαρτσελόνα

Μία τρομερή Ατλέτικο Μαδρίτης διέλυσε 4-0 την Μπαρτσελόνα στον πρώτο μεταξύ τους ημιτελικό για το Κύπελλο Ισπανίας και πήρε τεράστιο προβάδισμα πρόκρισης για τον τελικό του Copa del Rey. Είναι χαρακτηριστικό ότι όλα τα γκολ μπήκαν στο πρώτο ημίχρονο, ενώ ο Τσόλο Σιμεόνε έφυγε από τον αγωνιστικό χώρο μάλλον απογοητευμένος από το σκορ, αφού ήθελε και πέμπτο γκολ στο τέλος που η ομάδα του έπαιζε με παίκτη παραπάνω. 

Το 1-0 έγινε με αστείο αυτογκόλ του Έρικ Γκαρσία στο 6' (γύρισε την μπάλα στον τερματοφύλακά του και του έφυγε κάτω από τα πόδια). Το 2-0 έκανε ο Γκριεζμάν στο 14', το 3-0 ο Λούκμαν στο 33' και το 4-0 ο Άλβαρες στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους. 

