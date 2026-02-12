Euroleague: Δύσκολη επικράτηση του Ολυμπιακού επί του Ερυθρού Αστέρα με 92-86

Με έναν μαγικό Σάσα Βεζένκοφ στην τελευταία περίοδο, ο Ολυμπιακός πήρε το ντέρμπι των «ερυθρόλευκων» στο ΣΕΦ, λυγίζοντας δύσκολα τον μαχητικό Ερυθρό Αστέρα με σκορ 92-86 για την 28η αγωνιστική της Euroleague και εξακολουθεί να ελπίζει ακόμη και για την πρωτιά στην βαθμολογία, αφού μόνο η Φενέρ βρίσκεται μπροστά του.

Ο Ολυμπιακός που ξεκίνησε με τους Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Γουόρντ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ στην αρχική του πεντάδα, μπήκε κάπως νωθρά στο παρκέ και δη στην άμυνα, με αποτέλεσμα οι Μοτιεγιούνας και Κάλινιτς να βάλουν τον Ερυθρό Αστέρα μπροστά με σκορ 8-2 στο τρίλεπτο. Όσο περνούσε η ώρα, οι Πειραιώτες βελτίωναν την εικόνα τους στο παρκέ και με το τρίποντο του Γουόκαπ και τους πέντε πόντους μαζεμένους πόντους του Γουόρντ πήραν το προβάδισμα για το 10-8 ενάμιση λεπτό αργότερα.

Με τους δύο προαναφερθέντες να κάνουν αισθητή την παρουσία τους στην άμυνα και τον Τεξανό γκαρντ να δημιουργεί για τους συμπαίκτες του (4ασ. στο δεκάλεπτο), οι γηπεδούχοι είδαν τους Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ να πετυχαίνουν από έξι πόντους ο κάθε ένας, παίρνοντας το πάνω χέρι στο σκορ. Μάλιστα, με δύο τρίποντα του τελευταίου στο φινάλε, ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με +6, προτού ο Μπάτλερ με δύο βολές διαμορφώσει το 24-20 του δεκαλέπτου.

Το επιθετικό κρεσέντο της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα πίσω από τα 6,75μ. συνεχίστηκε και στις αρχές της δεύτερης περιόδου, με τον Εβάν Φουρνιέ να παίρνει το «όπλο» του και με δύο back-to-back τρίποντα σε λιγότερο από ένα λεπτό, να αναγκάζει τον Σάσα Ομπράντοβιτς να καλέσει τάιμ άουτ (30-20)! Με την άμυνα να δηλώνει «παρούσα» και να δυσκολεύει αφάνταστα τον Ερυθρό Αστέρα να βρει τον δρόμο προς το αντίπαλο καλάθι, ο Ολυμπιακός με το απίθανο follow κάρφωμα του Τζόουνς και τα τρίποντα των Φουρνιέ και ΜακΚίσικ, έστειλε τη διαφορά για πρώτη φορά στο +14 και το 40-26 στο 14ο λεπτό!

Από τα μέσα του δεκαλέπτου και μέχρι την ανάπαυλα, ο Ερυθρός Αστέρας ισορρόπησε το παιχνίδι, ανεβάζοντας στροφές στην επιθετική του λειτουργία. Οι Νουόρα και Μοτιεγιούνας ήταν εκείνοι που «ξεκόλλησαν» τους φιλοξενούμενους, την ίδια ώρα όπου οι γηπεδούχοι είχαν ως μοναδική απειλή τον Φουρνιέ (14π. στο ημίχρονο). Με τον ΜακΙντάιρ να πετυχαίνει δύο μεγάλα καλάθια στο τελευταίο λεπτό - το ένα buzzer beater ντράιβ - και τον Μπάτλερ να συνδέεται με το «ερυθρόλευκο» καλάθι από μακριά, οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με το σκορ στο 49-45, χάρη στο επιμέρους 12-2 των Σέρβων στο τελευταίο 1,5 λεπτό.

Αρκετά πιο ισορροπημένο ήταν το ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου, με τον Ερυθρό Αστέρα να εκμεταλλεύεται τα επιθετικά της ριμπάουντ και τους πόντους στη δεύτερη ευκαιρία, την ώρα όπου ο Ολυμπιακός με δύο τρίποντα του Ντόρσεϊ και τις βολές του Σάσα κρατούσε το προβάδισμα με σκορ 58-53 στο 23ο λεπτό. Ο Βούλγαρος σταρ των «ερυθρόλευκων» πήρε την σκυτάλη από τον Αμερικανό γκαρντ και με δύο δικά του σουτ πίσω από τα 6,75μ. ανέβασε τη διαφορά στο +8 (66-58) δύο λεπτά αργότερα.

Παρά την πολύ καλή επιθετική λειτουργία των γηπεδούχων σε εκείνο το χρονικό διάστημα, καθώς, τόσο ο Ντόρσεϊ, όσο και ο Μιλουτίνοφ πέτυχαν ακόμη 4 πόντους, οι «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου έβρισκαν συνεχώς απαντήσεις, μην επιτρέποντας στον Ολυμπιακό να χτίσει ένα σερί και να ξεμακρύνει. Με... απρόσμενο πρωταγωνιστή τον Μπόλομποϊ, ο οποίος σκόραρε από μακριά και από κοντά, κάνοντας ζημιά στα ριμπάουντ, οι φιλοξενούμενοι μείωσαν στους 4 για το 72-68 στο 29ο λεπτό, σκορ που ήταν και το τελικό της περιόδου.

Με τον Φρανκ Νιλικίνα να αποτελεί τον X-Factor σε άμυνα και επίθεση ξεκίνησε το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο για τον Ολυμπιακό, με τον Γάλλο γκαρντ να κερδίζει φάουλ, να πετυχαίνει τρίποντα, αλλά και να φτιάχνει και το καλάθι του Σάσα για το 77-70 στο 33ο λεπτό. Στην επόμενη φάση, ο Βεζένκοφ με μια τρομερή προσποίηση και ένα απίθανο poster dunk κάρφωμα μπροστά στον Ιζούντου, έστειλε τη διαφορά στο +9, προτού ο Ερυθρός Αστέρας ροκανίσει για ακόμη μια φορά, μειώνοντας στο 79-74 στο 35'.

Όπως συνέβαινε σε όλο το ματς, έτσι και στο φινάλε, οι φιλοξενούμενοι επέστρεψαν δυναμικά και έκαναν θρίλερ το φινάλε του ματς. Πληγώνοντας τον Ολυμπιακό με τα επιθετικά τους ριμπάουντ και με τους Μπάτλερ και ΜακΙντάιρ να απαντούν στα καλάθια του Φουρνιέ, η ομάδα του κόουτς Ομπράντοβιτς μείωσε στους 4 για το 85-81 στο 1:25' πριν το φινάλε. Δευτερόλεπτα αργότερα, ο MVP της αναμέτρησης, Σάσα Βεζένκοφ, με ένα απίθανο τρίποντο πάνω σε άμυνα από μακριά, έγραψε το 88-81, με τον Τζόουνς στη συνέχεια να βγάζει την άμυνα και με τις βολές από το φάουλ που κέρδισε να κάνει το 90-81. Οι φιλοξενούμενοι με το γρήγορο δίποντο του Νουόρα και το τρίποντο του Μονέκε έπειτα από την κάκιστη επαναφορά των γηπεδούχων, μείωσαν στο 90-86 στα 25 δευτερόλεπτα, ωστόσο, δεν μπόρεσαν ποτέ να μπουν στη διεκδίκηση του αγώνα, με τον Ολυμπιακό να πανηγυρίζει τη νίκη με το τελικό 92-86!

