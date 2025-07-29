Μία ακόμα σημαντική μεταγραφική κίνηση ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν ολοκλήρωσε η Ατλέτικο Μαδρίτης. Οι «ροχιμπλάνκος» γνωστοποίησαν πως ήρθαν σε συμφωνία με τον Τιάγκο Αλμάδα, με τον 24χρονο Αργεντινό μεσοεπιθετικό να υπογράφει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2030.

Ο διεθνής άσος, που κόστισε 21 εκατομμύρια ευρώ στους Ισπανούς για την αγορά του από την Μποταφόγκο, προέρχεται από ένα εξαιρετικό δεύτερο μισό της σεζόν με τη Λιόν, μετρώντας συνολικά 21 συμμετοχές με 2 γκολ και 5 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Thiago Almada, el 𝟏𝟏 del Atleti ❤️🤍 pic.twitter.com/YIbErIeYhK — Atlético de Madrid (@Atleti) July 29, 2025

