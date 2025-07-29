Λογαριασμός
Στην Ατλέτικο Μαδρίτης και επίσημα έως το 2030 ο Τιάγκο Αλμάδα

Την απόκτηση του 24χρονου Αργεντινού μεσοεπιθετικού, Τιάγκο Αλμάδα, ανακοίνωσε το απόγευμα της Τρίτης (29/07) η Ατλέτικο Μαδρίτη

Τιάγκο Αλμάδα

Μία ακόμα σημαντική μεταγραφική κίνηση ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν ολοκλήρωσε η Ατλέτικο Μαδρίτης. Οι «ροχιμπλάνκος» γνωστοποίησαν πως ήρθαν σε συμφωνία με τον Τιάγκο Αλμάδα, με τον 24χρονο Αργεντινό μεσοεπιθετικό να υπογράφει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2030.

Ο διεθνής άσος, που κόστισε 21 εκατομμύρια ευρώ στους Ισπανούς για την αγορά του από την Μποταφόγκο, προέρχεται από ένα εξαιρετικό δεύτερο μισό της σεζόν με τη Λιόν, μετρώντας συνολικά 21 συμμετοχές με 2 γκολ και 5 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Ατλέτικο Μαδρίτης ποδόσφαιρο
