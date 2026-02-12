Σαλπιγγίδης: «Στόχος της Εθνικής να διατηρηθεί στην πρώτη κατηγορία του Nations League»

Ο team manager της Εθνικής ομάδας ανδρών, Δημήτρης Σαλπιγγίδης, φιλοξενήθηκε στον «αέρα» του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 και συνομίλησε με τους Σωτήρη Ταμπάκο και Τάσο Νικολόπουλο, μετά την κλήρωση που έφερε τη «γαλανόλευκη» αντιμέτωπη με τις Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία, στην πρώτη της παρουσία στη League A .



«Όποιον όμιλο κι αν είχαμε, δεν θα ήταν εύκολα τα πράγματα. Επομένως, σε αυτό που πρέπει να σταθούμε είναι οι δικές μας δυνατότητες και θα πρέπει ν’ ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις των παιχνιδιών» είπε αρχικά ο «Σάλπι» και πρόσθεσε:

«Η Εθνική δεν κατάφερε να δώσει το «παρών» στο Μουντιάλ, είμαστε στεναχωρημένοι, αλλά κοιτάμε μπροστά. Έχουμε σημαντική διοργάνωση μπροστά μας και αυτό που θέλουμε και έχουμε ως στόχο είναι να διατηρηθούμε στο πρώτο γκρουπ. Τα οφέλη είναι πολλά. Θα έχουμε ευνοϊκότερη, θεωρητικά, κλήρωση, στα προκριματικά για το Euro».



Για τον ρεαλιστικό στόχο της ομάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στον όμιλο που βρέθηκε, σχολίασε: «Όποιος και να κοιτάξει το γκρουπ, φυσιολογικά σκέφτεται ότι στόχος είναι να αφήσουμε από κάτω τη Σερβία. Θα διεκδικήσουμε την παραμονή μας στο γκρουπ με αυτό τον τρόπο. Αν καταφέρουμε κάτι παραπάνω, σίγουρα θα είναι σημαντικό, αλλά δεν είναι εύκολο».



Με τις Γερμανία και Ολλανδία η Εθνική Ελλάδας έχει βρεθεί στο πρόσφατο παρελθόν, αλλά ο Δημήτρης Σαλπιγγίδης κατέστησε ξεκάθαρο πως: «Θα είναι εντελώς διαφορετικά παιχνίδια, έχουν περάσει τα χρόνια, η προσέγγισή μας δεν είναι ίδια. Θα είναι απαιτητικά παιχνίδια. Γνωρίζαμε από πριν ότι θα είχαμε δύσκολη κλήρωση θα προσπαθήσουμε να είμαστε έτοιμοι. Είναι ομάδες που οποιαδήποτε στιγμή μπορούν να σε τιμωρήσουν. Θα πρέπει η ομάδα μας να είναι συγκεντρωμένη. Πολλοί παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν ένα αποτέλεσμα…».



Για το νέο «σπίτι» της Εθνικής, το προπονητικό της Παιανίας, είχε να πει:



«Όσο ήμουν αθλητής, είχαμε τον Άγιο Κοσμά. Είχαμε κάποιες συνθήκες που ζούσαμε μια καθημερινότητα και προσπαθούσαμε να βρούμε τον καλύτερό μας εαυτό. Θα λύσει πολλά προβλήματα η Παιανία. Προσπαθούμε να λύνουμε τα προβλήματα και να δίνουμε τις ιδανικότερες συνθήκες ώστε τα παιδιά να δουλεύουν, να προσπαθούν και να έχουν το μυαλό τους μόνο στο αγωνιστικό».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.