Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συμφώνησε ο Μάνταλος και παραμένει ο ηγέτης της ΑΕΚ έως το 2027

Θα συνεχίσει να ηγείται των προσπαθειών της ομάδας και την επόμενη αγωνιστική περίοδο, με στόχο να πλησιάσει τις 500 συμμετοχές με τα κιτρινόμαυρα

Πέτρος Μάνταλος

Ο Πέτρος Μάνταλος και η ΑΕΚ συνεχίζουν μαζί! Ήταν δεδομένο, έμενε να φανεί η διάρκεια του νέου συμφωνητικού των δύο πλευρών και από το βράδυ της Πέμπτης, 12ης Φεβρουαρίου, είναι πλέον οριστικό.

Ο αρχηγός της Ένωσης θα συνεχίσει να ηγείται των προσπαθειών της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς και για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Όπως μετέδωσε στον «αέρα» του bwinΣΠΟΡ FM 94,6, ο Γιώργος Τσακίρης, ο παίκτης έδωσε τα χέρια με το κλαμπ για την ανανέωση της συνεργασίας τους γι’ ακόμα ένα έτος.

Ο Πέτρος Μάνταλος έχει μετρήσει πλέον 419 συμμετοχές με τη φανέλα της ομάδας και έχει ήδη εξασφαλίσει μια θέση ανάμεσα στις πιο σπουδαίες ποδοσφαιρικές μορφές που έχουν φορέσει τα κιτρινόμαυρα.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΑΕΚ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark