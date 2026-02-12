Συμφώνησε ο Μάνταλος και παραμένει ο ηγέτης της ΑΕΚ έως το 2027

Ο Πέτρος Μάνταλος και η ΑΕΚ συνεχίζουν μαζί! Ήταν δεδομένο, έμενε να φανεί η διάρκεια του νέου συμφωνητικού των δύο πλευρών και από το βράδυ της Πέμπτης, 12ης Φεβρουαρίου, είναι πλέον οριστικό.

Ο αρχηγός της Ένωσης θα συνεχίσει να ηγείται των προσπαθειών της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς και για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Όπως μετέδωσε στον «αέρα» του bwinΣΠΟΡ FM 94,6, ο Γιώργος Τσακίρης, ο παίκτης έδωσε τα χέρια με το κλαμπ για την ανανέωση της συνεργασίας τους γι’ ακόμα ένα έτος.

Ο Πέτρος Μάνταλος έχει μετρήσει πλέον 419 συμμετοχές με τη φανέλα της ομάδας και έχει ήδη εξασφαλίσει μια θέση ανάμεσα στις πιο σπουδαίες ποδοσφαιρικές μορφές που έχουν φορέσει τα κιτρινόμαυρα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.