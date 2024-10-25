Το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδας θα ταξιδέψει σε ολόκληρη τη χώρα!

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΠΟ, φίλαθλοι από όλη την Ελλάδα θα έχουν τη δυνατότητα να δουν από κοντά το τρόπαιο, το οποίο θα ξεκινήσει το ταξίδι του από την Κρήτη και το Ηράκλειο, το διήμερο 28-29 Οκτωβρίου και σε ειδικό Fan Zone που θα έχει δημιουργηθεί δίπλα από τον ιστορικό Ναό του Αγίου Τίτου!

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΠΟ:

«Για πρώτη φορά στην ιστορία του Κυπέλλου Ελλάδας, η ΕΠΟ και ο μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης, η Betsson, συνδιοργανώνουν ένα συναρπαστικό ταξίδι του τροπαίου σε πόλεις της Ελλάδας, χαρίζοντας στους φιλάθλους την ευκαιρία να το δουν από κοντά.

Ο πρώτος σταθμός αυτής της ξεχωριστής διαδρομής θα είναι το Ηράκλειο της Κρήτης ενόψει του αγώνα ΟΦΗ-Βόλος (30 Οκτωβρίου) για τη φάση των «16» του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Το τρόπαιο θα εκτεθεί στις 28 και 29 Οκτωβρίου (11:00 - 20:00) σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο δίπλα από τον ιστορικό Ναό του Αγίου Τίτου, όπου το Fan Zone της Betsson θα είναι το επίκεντρο της διασκέδασης, προσφέροντας αμέτρητες δραστηριότητες για όλους! Ένας τροχός με συναρπαστικά δώρα, ποδοσφαιράκια, διαγωνισμοί και πολλές ακόμα εκπλήξεις από τη Betsson περιμένουν τους επισκέπτες.

Το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, θα είναι αυτό που θα κλέψει την παράσταση δίνοντας στους φιλάθλους την ευκαιρία να φωτογραφηθούν μαζί του και να ζήσουν τη μαγεία της διοργάνωσης. Οι επισκέπτες θα δουν επίσης την επίσημη μπάλα της διοργάνωσης, ενώ παίκτες του ΟΦΗ θα βρεθούν επί τόπου για να γνωρίσουν τους φίλους της ομάδας σε μια γιορτινή ατμόσφαιρα γεμάτη ποδόσφαιρο και διασκέδαση!».

