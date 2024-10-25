Ο αθλητισμός, η ευεξία, η μακροζωία και η γαστρονομία ήταν τα στοιχεία που αναδείχτηκαν φέτος από την κορυφαία γιορτή του αθλητικού τουρισμού Navarino Challenge, στις 18-20 Οκτωβρίου. Για 12η χρονιά, ερασιτέχνες και επαγγελματίες αθλητές όλων των ηλικιών και δυνατοτήτων συμμετείχαν σε 63 δράσεις στην Costa Navarino, στα ξενοδοχεία The Westin Resort Costa Navarino και W Costa Navarino και στον Δήμο Πύλου-Νέστορος.

Στο 12ο Navarino Challenge είχε πάνω από 4.000 συμμετοχές ηλικίας από 1 μηνός έως 72 ετών, από 28 χώρες και 4 ηπείρους όπως: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδά, Κολομβία, Περού, Βενεζουέλα, Νότια Κορέα, Αυστραλία, Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία και Ιταλία.

Ο ιστορικός κόλπος του Ναυαρίνου, η νήσος Σφακτηρία, η λιμνοθάλασσα της Γιάλοβας και η Βοϊδοκοιλιά που εντάσσονται στο δίκτυο Natura 2000, το Νιόκαστρο και το Παλαιόκαστρο καθώς επίσης, η Πύλος, η Χώρα, η Μεθώνη και η Κορώνη αναδείχτηκαν μέσα από τις δράσεις του Navarino Challenge 2024.

Ο Αθλητισμός Ενώνει

Το Navarino Challenge ένωσε τους ερασιτέχνες με τους επαγγελματίες αθλητές που συμμετείχαν, ενώ όλοι μαζί μοιράστηκαν την αξία του «ευ αγωνίζεσθαι», παρουσία Ολυμπιονικών. Στη διοργάνωση οι συμμετέχοντες αθλήθηκαν μαζί με σημαντικές προσωπικότητες του αθλητισμού, Ολυμπιονίκες και Παραολυμπιονίκες όπως οι Λευτέρης Πετρούνιας, Παύλος Καγιαλής, Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, Περικλής Ιακωβάκης, Δημήτρης Παπανικολάου, Εβίνα Μάλτση, Γρήγορης Πολυχρονίδης, Νάσος Γκαβέλας πρωταθλητές όπως οι Βασιλική Μιλλούση, Κώστας Κατσουράνης, Joe Arlauckas, συνάντησαν σπουδαίους αθλητές όπως οι Κωνσταντίνος Καρνάζης, Μιχάλης Τριανταφυλλίδης, Λίζα Τριανταφυλλίδη, Σταύρος Τριανταφυλλίδης, Μιχάλης Στύλλας, Παναγιώτης Κοτρωνάρος, Γιώργος Δημουλάς, Αλέξανδρος Τζουμάκας, Γεωργία Καλτσή, Γιώργος Λαζαρίδης, Τζο Μαντά και προπονήθηκαν και έμαθαν τα μυστικά των δράσεων από τους Γιώργο Χατζηευσταθίου, Αντώνη Τανταλίδη, Δημήτρη Μώρο, Μάντη Περσάκη, Βάλια Μώραλη, Άγγελο Γιακουμίδη και Έφη Χατζηγεωργάκη.

Μια βραδιά γεμάτη συναισθήματα

Το βράδυ του Σαββάτου πραγματοποιήθηκε η βραδιά απονομών που περιλάμβανε βραβεύσεις σε αθλητές που έχουν ξεχωρίσει για το ήθος, το πάθος τους και τη συνεισφορά τους στον αθλητισμό και την κοινωνία. Την παρουσίαση της βραδιάς ανέλαβε ο Γιώργος Λέντζας δίνοντας τον πρώτο λόγο στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ActiveMedia Group και συνδιοργανωτή, κ. Άκη Τσόλη. Στο πλαίσιο των απονομών:

Δύο χρόνια μετά τον χαμό του δις αργυρού Ολυμπιονίκη του taekwondo Αλέξανδρου Νικολαΐδη, η διοργάνωση μαζί με την οικογένεια του Αλέξανδρου απένειμε το 2ο βραβείο «Αλέξανδρος Νικολαΐδης» που έχει θεσμοθετηθεί από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και το Navarino Challenge. Παρουσία της συζύγου του Δώρας Τσαμπάζη, και των παιδιών τους, το 2ο βραβείο «Αλέξανδρος Νικολαΐδης» δόθηκε στην Ολυμπιονίκη και δύο φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης στο βάδην Αντιγόνη Ντρισμπιώτη που ξεχωρίζει για το ήθος της και αποτελεί πρότυπο για τα νέα παιδιά. Παρουσία στη διοργάνωση είχε και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής κ. Σπύρος Καπράλος που μίλησε με συγκινητικά λόγια για τον Αλέξανδρο. Οι κάτοχοι 7 Παραολυμπιακών μεταλλίων στο boccia Γρηγόρης Πολυχρονίδης και Κατερίνα Πατρώνη μαζί με την κόρη τους βραβεύτηκαν από την External Affairs Director της Novo Nordisk Hellas, κα. Μαίρη Καραγεώργου για την προώθηση του αθλητισμού ως πρότυπο οικογένειας

τον σπουδαίο αναρριχητή που ηγήθηκε πριν 20 χρόνια στην 1η ελληνική αποστολή στο Έβερεστ Μιχάλη Στύλλα, βράβευσε ο Country Manager της The North Face, κ. Ηλίας Κανάκης

τον Ολυμπιονίκη και δύο φορές πρωταθλητή Ευρώπης Δημήτρη Παπανικολάου βράβευσαν η Group Corporate Communications & Sustainability Director του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, κα. Μάιρα Πασσιά και ο Business Development Manager της SIXT Greece, κ. Αντώνιος Μαρκουτσάς. Ο Δημήτρης Παπανικολάου καθήλωσε με τον λόγο του το κοινό καθώς αναφέρθηκε στο θέμα της συμπερίληψης και κάλεσε επί σκηνής την κόρη του Άρια.

τον πρωταθλητή Ευρώπης και Euro 2004 Legend Κώστα Κατσουράνη βράβευσε ο Managing Director της Miele Hellas, κ. Θάνος Κυριαζής

τον θρύλο της ελληνικής αναρρίχησης που ηγήθηκε στην 1η ελληνική αποστολή στο Έβερεστ Παναγιώτη Κοτρωνάρο, βράβευσε ο Brand and Media Manager της Βίκος ΑΕ, κ. Ηλίας Λυμπέρης

τον χάλκινο Ολυμπιονίκη στην ιστιοπλοΐα Παύλο Καγιαλή βράβευσε η Group Corporate Communications & Sustainability Director του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, κα. Μάιρα Πασσιά

τον χρυσό και δύο φορές χάλκινο Ολυμπιονίκη Λευτέρη Πετρούνια βράβευσε ο Facilities Management Director της TEMES, κ. Γιώργος Παναγέας

τέλος τον δύο φορές χρυσό Παραολυμπιονίκη στα 100μ. T11 και συνεχιστή του Ολυμπιονίκη Κωστή Τσικλητήρα με καταγωγή από την Πύλο, Νάσο Γκαβέλα βράβευσε ο Δήμαρχος Πύλου-Νέστορος, κ. Παναγιώτης Καρβέλας. Ο Νάσος Γκαβέλας μίλησε με δύναμη ψυχής για τους αγώνες του και το πως τους οραματίζεται στην προπόνηση δίνοντας δύναμη σε όλους να συνεχίζουν να κάνουν στη ζωή τους όσα ονειρεύονται.

Την Κυριακή 20 Οκτωβρίου, οι συμμετέχοντες στο Navarino Challenge είχαν την ευκαιρία να λάβουν μέρος στις ακόλουθες διαδρομές τρεξίματος:

των 21,1χλμ powered by The North Face διασχίζοντας την παραλία της Βοϊδοκοιλιάς και τη λιμνοθάλασσα της Γιάλοβας μαζί με τον Ελληνοαμερικανό πρεσβευτή του ελληνικού τουρισμού Κωνσταντίνο Καρνάζη. Πρώτος στον Ημιμαραθώνιο τερμάτισε ο αθλητής της The North Face, Αλέξανδρος Τζουμάκας που έκανε ρεκόρ διαδρομής με 01:18’:24’’.

των 10χλμ δίπλα στη θάλασσα,

των 5χλμ powered by Miele ανάμεσα σε ελαιόδεντρα

του 1χλμ για παιδιά από 0 έως 9 ετών powered by Βίκος

του 1χλμ από 10 έως 14 ετών

και της διαδρομής 1χλμ. Run For All – Όλοι Μοναδικοί Όλοι Ίσοι powered by Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ με τη δυναμική συμμετοχή του συλλόγου από την Καλαμάτα ΔιαφοροΖΩ, καθώς επίσης, των Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, Γρηγόρη Πολυχρονίδη, Νάσου Γκαβέλα, Γιώργου Λαζαρίδη, Γεωργίας Καλτσή, Γιώργου Λέντζα, Γεωργίας Παράσχου. Στο πλαίσιο της δράσης ο παρουσιαστής Γιώργος Λέντζας έδεσε τα μάτια του και έτρεξε με συνοδό του την ιδρύτρια του Humanity Greece Γεωργία Παράσχου σε μια προσπάθεια να βιώσει τον άθλο και την υπερπροσπάθεια του Νάσου Γκαβέλα ο οποίος έτρεξε με συνοδό του την Αντιγόνη Ντρισμπιώτη

Στα δρομικά events του 1χλμ ξεχώρισαν τα πάνω από 500 παιδιά από τη Μεσσηνία και η δυναμική συμμετοχή του Μεσσηνιακού Γυμναστικού Συλλόγου.

Δείτε εδώ τα αποτελέσματα των δρομικών αγώνων: https://www.navarinochallenge.com/results-2024

Γαστρονομία στο Miele Open House

Η Miele ως Platinum Χορηγός της διοργάνωσης, γιόρτασε τα 125 χρόνια δυναμικής πορείας της, συνδέοντας την ευεξία με τη μακροζωία και προσφέροντας μια σειρά από γαστρονομικές επιλογές στο πρωτοποριακό Miele Open House που είχε δημιουργήσει:

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε δύο Stratos Drakoulis Masterclasses powered by Miele. Για πρώτη φορά στο Navarino Challenge, οι συμμετέχοντες απόλαυσαν μοναδικές κοπές από Kobe Be ef και Wagyu στις συσκευές υψηλής ποιότητας της Miele, δοκιμάζοντας αχιβάδες ζυμαρικών γεμιστές με κιμά Kobe και black brioche Wagyu. Όλα τα έσοδα των Masterclasses θα δοθούν μέσω της φιλανθρωπικής δράσης του “Sharing Is Caring” για την ενίσχυση μη-κερδοσκοπικών οργανισμών.

Ο Chef της Miele, Αλέξανδρος Συνγκιρίδης ετοίμασε κουλούρι Θεσσαλονίκης και δημιούργησε μια γωνία ζυμαρικών

Οι συμμετέχοντες απόλαυσαν την παραδοσιακή και αυθεντική μεσσηνιακή μαγειρική εμπειρία παρακολουθώντας την παρασκευή της παραδοσιακής γαλατόπιτας από τρεις κυρίες με καταγωγή από την περιοχή

Ενώ τέλος, πραγματοποιήθηκε Οινογευσία Χορηγών powered by Miele που έγινε με την υποστήριξη του Κτήματος Άλφα και του Brand Ambassador του Κτήματος Άλφα Μενέλαου Μουρελάτου.

Στον χώρο εξυπηρέτησης των συμμετεχόντων στο The Westin Resort Costa Navarino και διεξαγωγής της βραδιάς των απονομών, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν τα μοναδικά περίπτερα της SportAdore, αποκλειστικού διανομέα της Luanvi στην Ελλάδα και των Kois Optics. Αντίστοιχα στο πρωτοποριακό Miele Open House παρουσιάστηκαν συσκευές υψηλής ποιότητας, τεχνολογίας και premium design. Οι επισκέπτες θαύμασαν τον καινοτόμο συντηρητή κρασιών που διατηρεί τα κρασιά στην ιδανική θερμοκρασία και ταιριάζει σε κάθε εσωτερικό χώρο και διακόσμηση.

Στη βραδιά απονομών ο κόσμος εξυπηρετήθηκε στα δύο μπαρ της Bombay Sapphire, δοκίμασε τις εκλεκτές ποικιλίες κρασιού του Κτήματος Άλφα από τον συντηρητή κρασιών της Miele και ενυδατώθηκε με Φυσικό Μεταλλικό Νερό Βίκος. Η Miele πρόσφερε μια μοναδική εμπειρία στο Navarino Challenge με τον κόσμο να συμμετέχει ενεργά στo photo booth της, σε μια fun δραστηριότητα για όλους που κράτησε ζωντανές τις αναμνήσεις τους.

Στις παράλληλες δράσεις του προγράμματος εντάχθηκε και:

Η προβολή του ντοκιμαντέρ «Τα Μυστικά του Ολύμπου» με τον Μιχάλη Στύλλα

Εκπαίδευση & Δράσεις στον Δήμο Πύλου-Νέστορος

Μοναδικά ιστορικά σημεία του Δήμου Πύλου-Νέστορος αναδείχτηκαν μέσα από τις ακόλουθες δράσεις:

Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το Navarino Bay Challenge (Rappelling) powered by The North Face στη νήσο Σφακτηρία, από την έμπειρη ομάδα του Navarino Outdoors με την υποστήριξη του κορυφαίου ορειβάτη, αναρριχητή και ambassador της The North Face Παναγιώτη Κοτρωνάρου, που ηγήθηκε της Εθνικής ομάδας ορειβασίας στην πρώτη επιτυχημένη ανάβαση ελληνικής αποστολής στο όρος Έβερεστ. Όλοι οι συμμετέχοντες μεταφέρθηκαν στη Σφακτηρία με την άνεση και την ασφάλεια των premium σκαφών της Elite Boats.

Καγιάκ στη νήσο Σφακτηρία powered by YAMAHA, μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, με την υποστήριξη του Moraitis Watersports

2χλμ. περπάτημα powered by Novo Nordisk από την Οικία του Ολυμπιονίκη Κωστή Τσικλητήρα στο Νιόκαστρο με τους συμμετέχοντες να απολαμβάνουν το ηλιοβασίλεμα στο Τσιχλί Μπαμπά και τη νήσο Σφακτηρία

Skateboarding με την υποστήριξη της δυναμικής ομάδας Free Movement Skateboarding, μιας «οικογένειας» που πάντα σε κάνει χαρούμενο και σε βοηθά να σηκωθείς όταν πέφτεις, στην Πύλο, την Κορώνη και τη Χώρα.

Ενώ το τριήμερο των εκδηλώσεων έκλεισε την Κυριακή 20 Οκτωβρίου, στον Δήμο Πύλου-Νέστορος με:

Την ιστορική αναπαράσταση της Ναυμαχίας του Ναυαρίνου, τα «Ναυαρίνεια», με τον κόσμο να κατακλύζει την Πύλο.

Το Navarino Challenge σε συνεργασία με τον Δήμο Πύλου-Νέστορος και τον Όμιλο ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ πραγματοποίησε μια σειρά από εκπαιδευτικές δράσεις:

Ημερίδα Diversity powered by Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ με τον πρώην διεθνή καλαθοσφαιριστή και πρωταθλητή Ευρώπης, ambassador του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, Δημήτρη Παπανικολάου σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου του Δήμου Πύλου-Νέστορος.

Σεμινάριο οδικής ασφάλειας “Drive Change Move Safe” με εισηγητή τον προπονητή μηχανοκίνητου αθλητισμού Θανάση Xούντρα, σε παιδιά του ΓΕΛ Πύλου και του ΓΕΛ Μεθώνης.

Δωρεά Βιβλίων στην οικία του Τσικλητήρα. Μέσω της οργάνωσης Library4all ενισχύθηκε η βιβλιοθήκη στην οικία Τσικλητήρα στον Δήμο Πύλου-Νέστορος, στην Πύλο. Όσοι βρέθηκαν στη δράση έφεραν για να δωρίσουν ένα δικό τους βιβλίο σε πολύ καλή κατάσταση και ο Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ δεσμεύτηκε για τη δωρεά του ίδιου αριθμού καινούργιων βιβλίων στο Library4All. Η δράση της Ανοιχτής Βιβλιοθήκης του Library4All πραγματοποιήθηκε στην οικία του Τσικλητήρα, παρουσία του Δημάρχου Πύλου-Νεστορος κ. Παναγιώτη Καρβέλα, της εκπαιδευτικού και ιδρυτικού μέλους του Library4all, κυρίας Ελένης Γερουλάνου και του πρεσβευτή του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, Δημήτρη Παπανικολάου και συγκέντρωσε πάνω από 70 βιβλία.

Ενώ επίσης, πραγματοποιήθηκε:

Ημερίδα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για την Παιδική, Εφηβική και Ενήλικη Παχυσαρκία powered by Novo Nordisk με τη συμμετοχή της External Affairs Director της Novo Nordisk Hellas, κα. Μαίρης Καραγεώργου, του ιατρού ενδοκρινολόγου διαβητολόγου, αντιπροέδρου του Ε.Ο.Φ. και Τ. αντιπροέδρου Ε.Ο.Δ.Υ., Δρ. Σπύρου Σαπουνά, της διατροφολόγου-διαιτολόγου Ασπασίας Τσόκα και της υπερμαραθωνοδρόμου και 1ης Ελληνίδας που τερμάτισε το Σπάρταθλον φέτος (246χλμ), Τζο Μαντά.

Δράσεις για το Περιβάλλον – 1η διοργάνωση με μετάλλιο από ανακυκλώσιμα υλικά

Στις περιβαλλοντικές δράσεις της διοργάνωσης εντάχθηκαν οι ακόλουθες ενέργειες:

Σε έναν κόσμο όπου η περιβαλλοντική βιωσιμότητα είναι πιο κρίσιμη από ποτέ, το Navarino Challenge με τη βοήθεια της Team Recycle κάνει σημαντικά βήματα για να μετατρέψει τα πλαστικά απόβλητα σε κάτι πραγματικά πολύτιμο: μετάλλια για τους συμμετέχοντες. Το Navarino Challenge έγινε η πρώτη διοργάνωση στην Ελλάδα και δεύτερη στην Ευρώπη που πρόσφερε στους συμμετέχοντες των 21,1χλμ, 10χλμ και 5χλμ του, μετάλλιο από 100% ανακυκλώσιμα υλικά. Η αποστολή μας ήταν απλή: να δημιουργήσουμε όμορφα, ανθεκτικά μετάλλια από ανακυκλωμένα πλαστικά υψηλής πυκνότητας (HDPE) που συλλέγονται από σπίτια και σχολεία. Με την επαναχρησιμοποίηση αυτών των υλικών, μετατρέψαμε τα δυνητικά απόβλητα σε σύμβολα επιτυχίας και ανθεκτικότητας. Κάθε μετάλλιο διηγείται μια ιστορία—όχι μόνο της σκληρής δουλειάς και της επιτυχίας του συμμετέχοντα, αλλά και της κοινής μας δέσμευσης για ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

Στο πλαίσιο της βραδιάς απονομών, η Miele πραγματοποίησε έναν διαγωνισμό για μια premium καφετιέρα Miele. Στους συμμετέχοντες της εκδήλωσης δόθηκε από ένα πρωτότυπο βραχιόλι που ήταν φτιαγμένο από πολύσπορο χαρτί. Το βραχιόλι δεν χρειαζόταν να πεταχτεί, καθώς κατά την φύτευση του στο χώμα, το χαρτί βιοδιασπάται, οι σπόροι απελευθερώνονται στο χώμα και ανθίζουν.

Ο καθαρισμός της παραλίας της Γιάλοβας powered by MOTODYNAMICS Cleaning Team με τη συμμετοχή των αθλητών – πρεσβευτών και στελεχών του ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, σε συνεργασία με το Moraitis Watersports και τους εθελοντές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο καθαρισμός των διαδρομών τρεξίματος από την ομάδα του Sustainability Partner της διοργάνωσης την π³= Plastic Pollution Prevention

Ενώ έγινε ανακύκλωση όλων των συσκευασιών που χρησιμοποιήθηκαν στο δρομικό event και δόθηκαν τσάντες στους συμμετέχοντες από ανακυκλώσιμο υλικό

Navarino Challenge για την Κοινωνία

Στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης ο Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ προχώρησε στη δωρεά πολυμηχανημάτων και υπολογιστών προς τον Δήμο Πύλου-Νέστορος, ενώ αντίστοιχα το Navarino Challenge προχώρησε στη δωρεά αθλητικού εξοπλισμού προς τον Δήμο Πύλου-Νέστορος και προϊόντων που δεν χρησιμοποιήθηκαν στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Humanity Greece.

Παράλληλα, η φετινή φιλανθρωπική δράση του Sharing is Caring, ξεκίνησε αυτό το Σαββατοκύριακο, στον χώρο εξυπηρέτησης των συμμετεχόντων στο The Westin Resort Costa Navarino καθώς οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν τα εκθεσιακά προϊόντα της Trace ‘n Chase που συντελούν στον καλό σκοπό των δημοπρασιών του Sharing Is Caring της διοργάνωσης. Ήδη με τη βοήθεια του Sports Memorabilia Partner της διοργάνωσης Trace ‘n Chase, έχουν μαζευτεί τα πρώτα 5.500 ευρώ τα οποία θα δοθούν ισόποσα στους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που υποστηρίζει φέτος η διοργάνωση. Η δράση θα συνεχιστεί online στη σελίδα της διοργάνωσης τις επόμενες εβδομάδες.

Πλούσια δώρα στους συμμετέχοντες

Δεν είναι τυχαίο που το Navarino Challenge προσφέρει τα πιο πλούσια πακέτα και δώρα στους συμμετέχοντες. Όσοι τερμάτισαν τον Ημιμαραθώνιο powered by The North Face έλαβαν ως δώρο ένα εξαιρετικό θερμός της The North Face. Αντίστοιχα, όσοι τερμάτισαν στα 5χλμ powered by Miele έλαβαν ένα μοναδικό θερμός από τη Miele.

Όλοι οι συμμετέχοντες έλαβαν το επίσημο technical t-shirt της διοργάνωσης από την κορυφαία εταιρεία ένδυσης Luanvi, που έφερε πάνω της το σχέδιο του δέντρου της ελιάς. Το δέντρο θεωρείται το πιο ιερό σύμβολο ανάπτυξης, γονιμότητας και αναγέννησης και αντιπροσωπεύει την ευημερία, την αφθονία, την θετική ενέργεια και την καλή τύχη.

Εκτός από την εμφάνιση, όλοι οι συμμετέχοντες έλαβαν από τη διοργάνωση τσαντάκι Luanvi, προϊόντα Knorr, KORRES, Navarino Icons, Messinian Spa και Βλάχα και μια ασφάλεια δώρο για το κατοικίδιό τους, προσφορά της wedo.insure, του Official Insurance Partner της διοργάνωσης. Η εταιρεία Βίκος, η οποία βρίσκεται με συνέπεια κοντά στις αθλητικές διοργανώσεις που προωθούν την ευγενή άμιλλα, και την αξία του συναγωνίζεσθαι βρέθηκε δίπλα στους αθλητές ως επίσημος χορηγός ενυδάτωσης με το φυσικό μεταλλικό νερό και τα φυσικά μεταλλικά αναψυκτικά Βίκος.

Οι συμμετέχοντες στο μπάσκετ έπαιξαν με την Επίσημη Μπάλα Μπάσκετ Wilson ενώ οι συμμετέχοντες τόσο στο μπάσκετ όσο και στο ποδόσφαιρο έλαβαν συλλεκτικά δώρα από την Trace ‘n Chase.

Εκλεκτοί καλεσμένοι της διοργάνωσης έλαβαν δώρα από την εταιρεία Silk Gonos.

Κατά τη διάρκεια του τριημέρου, οι συμμετέχοντες εκμεταλλεύτηκαν την προσφορά της hoper, της εταιρείας που έχει φέρει στην Ελλάδα τις προγραμματισμένες πτήσεις με ελικόπτερο και συμμετείχε για πρώτη φορά ως Official Helicopter Partner του Navarino Challenge. Η hoper ξαναγράφει τους κανόνες μεταφοράς στην Ελλάδα, φέρνοντας τους προορισμούς πιο κοντά από ποτέ. Στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης, η καινοτόμα εταιρεία διεξήγαγε έναν μοναδικό διαγωνισμό προσφέροντας ως δώρο μια δωρεάν πτήση σε έναν τυχερό που θα επέλεγε να πετάξει πάνω από τη Τζια, τη Σίφνο ή την Τήνο. Παράλληλα, εκλεκτοί καλεσμένοι της διοργάνωσης είχαν τη χαρά να ζήσουν την άνεση και την εξαιρετική εμπειρία πετώντας με hoper από και προς το Navarino Challenge.

Η αξία του εθελοντισμού

Άκρως σημαντική ήταν η υποστήριξη που πρόσφεραν στον καθαρισμό της παραλίας της Γιάλοβας οι εθελοντές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κυρίως στο τρέξιμο που ενθάρρυναν τους δρομείς και βοηθούσαν στους σταθμούς τροφοδοσίας. Η διοργάνωση δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί χωρίς την εξαιρετική συμβολή της δυναμικής ομάδας του Humanity Greece που υποστήριξε με ανθρώπινο δυναμικό τη γραμματεία των δρομικών αγώνων. Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών υποστήριξε τις δρομικές δράσεις ως Medical Partner ενώ κομβικής σημασίας ήταν και η συμβολή της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης - Παράρτημα Νομού Μεσσηνίας που βοήθησε στους αγώνες τρεξίματος του Navarino Challenge.

Έρευνα για τον ελληνικό αθλητικό τουρισμό

Η διοργάνωση, διεξάγει για ακόμα μία χρονιά σε συνεργασία με το Deree - The American College of Greece έρευνα για το οικονομικό αποτύπωμα του αθλητικού τουρισμού τα ευρήματα της οποίας θα παρουσιαστούν τους επόμενους μήνες.

Αθλητές και πρεσβευτές της διοργάνωσης κινήθηκαν με ασφάλεια, με τον ανανεωμένο στόλο αυτοκινήτων της SIXT, μέλους του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ και Premium Mobility Partner του Navarino Challenge 2024. Στην Costa Navarino, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν από κοντά την νέα αμιγώς ηλεκτρική Porsche Macan που παρουσίασε πρόσφατα για πρώτη φορά ο Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ.

Όλες οι μεταφορές των προϊόντων και του εξοπλισμού έγιναν με την ασφάλεια της Pilia Express, ενώ αρκετοί καλεσμένοι μετακινήθηκαν με το Messinia Transfer του Δημήτρη Λάππα.

Platinum Sponsor ήταν η Miele.

Gold Sponsor της διοργάνωσης ήταν ο Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ.

Επίσημοι Χορηγοί Φιλοξενίας ήταν η Costa Navarino και τα ξενοδοχεία W Costa Navarino και The Westin Resort Costa Navarino.

Silver Sponsors ήταν οι Knorr και The North Face.

Strategic Healthcare Sponsor ήταν η Novo Nordisk.

Official Water ήταν το Φυσικό Μεταλλικό Νερό Βίκος.

Official Helicopter Partner ήταν η hoper.

Επίσημος Προμηθευτής Αθλητικού Υλικού ήταν η Luanvi.

Bronze Sponsors ήταν οι KORRES, Trace ‘n Chase και Pilia Express.

Premium Mobility Partner της διοργάνωσης ήταν η SIXT, μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ.

Authentic Flavor Partner ήταν η Navarino Icons.

Partners του Navarino Challenge ήταν οι Messinian Nest, Δήμος Πύλου-Νέστορος, Bombay Sapphire, Εστιατόριο Ποσειδωνία, Karalis Beach Hotel και Karalis City Hotel & Spa.

Official Optics Partner ήταν τα Kois Optics.

Official Insurance Partner ήταν η wedo.insure.

Supporters ήταν οι Κτήμα Άλφα, Βλάχα, Messinian Spa, Elite Boats, Zoe Resort και Silk Gonos.

Premium TV Partner ήταν ο ΣΚΑΪ.

Premium Media Partner ήταν η Liquid Media.

Medical Partner ήταν ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών.

Sustainability Partner είναι η π³= Plastic Pollution Prevention.

Educational Partner του Navarino Challenge ήταν το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Επίσημη Μπάλα Μπάσκετ ήταν η Wilson.

Αρωγοί του Navarino Challenge ήταν οι Vita N Travel, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Τουριστικής Ανάπτυξης Πύλου, Lacoste, Rania’s Flower, Messinia Transfer, Humanity Greece.

Αθλητικοί Συνεργάτες του Navarino Challenge ήταν οι Angelic Yoga Arts, F45 Barrio Salamanca, Falcons Football Academy, FitnessArt, Free Movement Skateboarding, Gymnastics Stars, Joint Athens, Moraitis Watersports, Mouratoglou Tennis Center Costa Navarino, Navarino Golf Academy, Navarino Outdoors, Pilates by Mandy, Red Swim Academy, Swim O’ Clock, Triantafyllidis Beach Arena.

Το Navarino Challenge πραγματοποιήθηκε υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Όλοι οι δρομικοί αγώνες έγιναν σε συνδιοργάνωση με τον Μεσσηνιακό Γυμναστικό Σύλλογο και την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Τη διοργάνωση και το sports production ανέλαβε η ActiveMedia Group.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.