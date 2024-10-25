Super League 2: Η 6η αγωνιστική, ζωντανά και αποκλειστικά στον ΣΚΑΪ

Το θέαμα της Super League 2 συνεχίζεται με τις αναμετρήσεις της 6ης αγωνιστικής. Δείτε τους αγώνες, ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, τον ΣΚΑΪ HYBRID, το skai.gr/tv/sports και το monobala.gr.

Στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, το Σάββατο 26 Οκτωβρίου στις 15.00, η Παναχαϊκή υποδέχεται στην Πάτρα τον Πανιώνιο. Περιγράφει ο Διονύσης Δεσσύλας.

Και την Κυριακή 27 Οκτωβρίου στις 12.00, ο Π.Α.Ο.Κ. Β’ θα κυνηγήσει, στην έδρα του, τους 3 βαθμούς κόντρα στον ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ. Στην περιγραφή του αγώνα, ο Βαγγέλης Νεραντζιάς.

Ακόμη, οι συναρπαστικοί αγώνες του Γαλλικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου παίζουν αποκλειστικά στον ΣΚΑΪ HYBRID, το skai.gr/tv/sports και το monobala.gr.

Αναλυτικά όλοι οι αγώνες σε ΣΚΑΪ TV, ΣΚΑΪ HYBRID, skai.gr/tv/sports και monobala.gr:

Δείτε το trailer:

