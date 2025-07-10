ΠΑΟΚ: Η ένθερμη αγκαλιά Σαββίδη με Λουτσέσκου

Λίγο μετά τις 16:00 ολοκληρώθηκε η παρουσία του Ιβάν Σαββίδη στην Τούμπα. Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ αποχώρησε και πάλι με το ελικόπτερο το οποίο είχε φτάσει, στην πρώτη του επίσκεψη στο γήπεδο μετά από χρόνια.



Ο Σαββίδης στο διάστημα αυτό της παρουσίας του στο γήπεδο είχε συζητήσεις με τον Ραζβάν Λουτσέσκου αλλά και τους παίκτες ενόψει της έναρξης της προετοιμασίας της ομάδας στην Ολλανδία.



O ΠΑΟΚ στα social media ανέβασε μια φωτογραφία του Ιβάν Σαββίδη με τον Λουτσέσκου με μια ένθερμη αγκαλιά των δύο.

Τα θέματα της συζήτησης που είχε ο Ιβάν Σαββίδης με τον Ρουμάνο τεχνικό δεν έχουν γίνει γνωστά, αλλά εκτιμάται ότι θα μίλησαν για την νέα σεζόν και γενικότερα τα ζητήματα που αφορούν την ομάδα.

