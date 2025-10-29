Λογαριασμός
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε ελληνικά στο NBC μετά τη νίκη επί των Νικς - Δείτε βίντεο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απάντησε στα ελληνικά σε ζωντανή σύνδεση του NBC μετά τη νίκη των Μπακς επί των Νικς

Αντετοκούνμπο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε μια ακόμη σπουδαία εμφάνιση στη νίκη των Μπακς επί των Νικς (121-111).

Ο Greek Freak ήταν ο MVP της αναμέτρησης με 37 πόντους, με 16/21 δίποντα, 5/7 βολές, ενώ πρόσθεσε 8 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 μπλοκ σε μόλις 33 λεπτά συμμετοχής.

Αμέσως μετά το παιχνίδι, που μεταδόθηκε από το NBC, μίλησε live στην ρεπόρτερ του δικτύου, η οποία όταν ολοκλήρωσε τις ερωτήσεις της του είπε στα ελληνικά «Ευχαριστώ», με τον 30χρονο σούπερ σταρ να απαντά, επίσης στα ελληνικά, «Παρακαλώ».

