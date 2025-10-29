Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε μια ακόμη σπουδαία εμφάνιση στη νίκη των Μπακς επί των Νικς (121-111).

Ο Greek Freak ήταν ο MVP της αναμέτρησης με 37 πόντους, με 16/21 δίποντα, 5/7 βολές, ενώ πρόσθεσε 8 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 μπλοκ σε μόλις 33 λεπτά συμμετοχής.

Αμέσως μετά το παιχνίδι, που μεταδόθηκε από το NBC, μίλησε live στην ρεπόρτερ του δικτύου, η οποία όταν ολοκλήρωσε τις ερωτήσεις της του είπε στα ελληνικά «Ευχαριστώ», με τον 30χρονο σούπερ σταρ να απαντά, επίσης στα ελληνικά, «Παρακαλώ».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.