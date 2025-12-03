Η ΑΕΚ με γκολ στο 18' του Περέιρα μετά από πάσα του Καλοσκάμη και του Ζοάο Μάριο στο 68' μετά από ωραίο γύρισμα του Περέιρα, νίκησε 2-0 τον ΟΦΗ και ολοκλήρωσε με τέσσερις νίκες σε ισάριθμα ματς τις υποχρεώσεις της στη league phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Μετά από αυτό το αποτέλεσμα βρίσκεται στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας (πίσω από τον Λεβαδειακό) και ελπίζει βάσιμα στην απ' ευθείας πρόκριση στους «8», αρκεί να μην την προσπεράσουν ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Άρης. Οι τρεις αυτές ομάδες είναι οι μόνες που μπορούν να περάσουν την ΑΕΚ στη βαθμολογία.

Οι «κιτρινόμαυροι» πήραν πέμπτη συνεχόμενη νίκη και δείχνουν συνεχώς να βελτιώνονται, έπαιξαν γρήγορο και κατά διαστήματα εντυπωσιακό ποδόσφαιρο, αλλά ως συνήθως πέτυχαν λιγότερα γκολ από το αναμενόμενο. Ζοάο Μάριο - πέτυχε το πρώτο του γκολ με τα «κιτρινόμαυρα» - Περέιρα - γκολ και ασίστ - και Γκρούγιτς - αλάνθαστος - εντυπωσίασαν με την παρουσία τους στο χώρο του κέντρου.

Μεγάλος άτυχος ο Μόουζες Οντουμπάτζο που βγήκε αναγκαστική αλλαγή στο 10' με τον Λάζαρο Ρότα εν τέλει να μην ξεκουράζεται ούτε σήμερα, ενώ το επαγγελματικό του ντεμπούτο πραγματοποίησε ο Ζώης Καραργύρης.

Στο μυαλό των κόουτς:

Ο Μάρκο Νίκολιτς επέλεξε να αγωνιστεί με σύστημα 4-4-1-1 με τον Μπρινιόλι κάτω από τα δοκάρια. Στην άμυνα αγωνίστηκαν οι Οντουμπάτζο, Ρέλβας, Μουκουντί, Πενράις, ενώ στα χαφ μπήκαν οι Γκρούγιτς και Περέιρα, με τον Κοϊτά σε ένα πιο ελεύθερο ρόλο μπροστά τους. Αριστερά έπαιξε ο Ζοάο Μάριο, δεξιά ο Καλοσκάμης και στην κορυφή ο Γιόβιτς.

Από την άλλη πλευρά ο Χρήστος Κόντης επέλεξε επίσης να αγωνιστεί με 4-2-3-1 και τον Χριστογεώργο στα δοκάρια. Στην άμυνα τοποθετήθηκαν οι Λιούις, Κρίζμανιτς, Κωστούλας και Ανδρούτσος, με τους Χατζηθεοδωρίδη και τον Μπαΐνοβιτς στο κέντρο. Αριστερά αγωνίστηκε ο Νους, δεξιά ο Θεοδοσουλάκης και στην επίθεση ο Ράκονιατς, με τον Σαλσίδο λίγο πιο πίσω του.



Το ματς:

Δυναμικό ήταν το ξεκίνημα στην αναμέτρηση, με την ΑΕΚ να απειλεί με το καλημέρα. Στο 2ο λεπτό του παιχνιδιού ο Γκρούγιτς βρέθηκε με χώρο έξω από την περιοχή του ΟΦΗ και χωρίς δεύτερη σκέψη εκτέλεσε, με την μπάλα να καταλήγει έξω μετά από κόντρα σε σώματα.

Η Ένωση συνέχισε με το πόδι στο γκάζι και στο 15' μετά από μία γρήγορη εκτέλεση φάουλ, ο Κοϊτά έφυγε στον κενό χώρο και επιχείρησε να σκοράρει, με τον Χριστογεώργο να του το απαγορεύει με εξαιρετική επέμβαση.

Στη συνέχεια της φάσης και συγκεκριμένα στο 16' μετά από εκτέλεση κόρνερ η μπάλα κατέληξε στον Ρέλβας, αλλά αυτός από θέση βολής την έστειλε στην αγκαλιά του Έλληνα κίπερ.

Η πίεση των «κιτρινόμαυρων» οδήγησε τελικά και στο γκολ. Ο Καλοσκάμης στο 18ο λεπτό έφυγε από τα δεξιά και πάσαρε την κατάλληλη στιγμή στον Περέιρα. Ο Αργεντινός έδειχνε να χάνει εντελώς την ισορροπία του, αλλά με πείσμα και επιμονή γύρισε το κορμί του, εκτέλεσε και έστειλε την μπάλα στην κάτω αριστερά γωνία της εστίας του ΟΦΗ για το 1-0 της Ένωσης.

Με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου ο Γκρούγιτς, όπως και στο πρώτο, απείλησε από απόσταση με την μπάλα να περνάει ξανά δίπλα από τα δοκάρια του ΟΦΗ.

Η ΑΕΚ σε μεγάλο βαθμό καθάρισε το ματς, όταν στο 63' ο Ζοάο Μάριο έγραψε το 2-0. Με εξαιρετική κάθετη ο Πενράις βρήκε τον Περέιρα στον χώρο και αυτός την κατάλληλη στιγμή γύρισε στον Πορτογάλος ο οποίος πέτυχε το παρθενικό του γκολ με τα κιτρινόμαυρα.

