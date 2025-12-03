Πολιτική διάσταση στο «διαζύγιο» Παρτιζάν και Ομπράντοβιτς;

Την περασμένη Πέμπτη, η πτήση JU533 της Air Serbia από την Αθήνα στο Βελιγράδι είχε τους περισσότερους «θεατές» σε όλον τον κόσμο στην εφαρμογή FlightRadar, που δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να παρακολουθούν την κατάσταση μίας πτήσης και να καταγράφουν την πορεία του αεροπλάνου σε πραγματικό χρόνο.



Και όλα αυτά γιατί στο συγκεκριμένο αεροσκάφος επέβαινε ένας ξεχωριστός επιβάτης, ο απερχόμενος- όπως όλα δείχνουν- προπονητής της Παρτιζάν Βελιγραδίου Ζέλικο Ομπράντοβιτς.



Ναι, πρόκειται για τον γνωστό Ομπράντοβιτς, τον «προπονητή των επιτυχιών», ο οποίος παλαιότερα είχε κατακτήσει πέντε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα με τον Παναθηναϊκό και συνολικά οκτώ σε διασυλλογικό επίπεδο (αλλά και 23 τίτλους με τον Παναθηναϊκό).



Tο 1992 ο Ομπράντοβιτς είχε επίσης αναδειχθεί πρωταθλητής Ευρώπης με την Παρτιζάν. Για τη φετινή σεζόν κάθισε και πάλι στον πάγκο των «ασπρόμαυρων», αλλά η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται. Έχοντας μόλις μία νίκη στους πρώτους οκτώ αγώνες για τη φετινή Ευρωλίγκα, ο Ομπράντοβιτς υπέβαλε αιφνιδιαστικά την παραίτησή του και παραδέχθηκε δημοσίως ότι δεν ξέρει τι άλλο θα μπορούσε να κάνει για να «ξυπνήσει» τους παίκτες του.



Στο στόχαστρο βρέθηκε όμως και ο πρόεδρος του συλλόγου Οστόγια Μιχαΐλοβιτς, ένας επιχειρηματίας που πλούτισε από τις ασφάλειες και το εμπόριο αυτοκινήτων και θεωρείται φιλικά προσκείμενος στον πρόεδρο της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς. Κι έτσι, η μπασκετική «κόντρα» παίρνει και πολιτικές διαστάσεις σε μία χώρα που ασφαλώς αντιμετωπίζει πολύ πιο σοβαρά προβλήματα. Εδώ και έναν χρόνο μαίνονται αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, στις οποίες πρωτοστατούν φοιτητές, με αίτημα την καταπολέμηση της διαφθοράς. Η κυβέρνηση του Βελιγραδίου απορρίπτει το αίτημα τους για πρόωρες εκλογές.

«Ένα ανεκπλήρωτο όνειρο»

«Ζωντανός θρύλος» παραμένει ο Ομπράντοβιτς για τους οπαδούς της Παρτιζάν, οι οποίοι δεν έχουν ξεχάσει το ευρωπαϊκό τρόπαιο του 1992, το μοναδικό στην ιστορία του συλλόγου, που η ομάδα του Βελιγραδίου είχε κατακτήσει εν μέσω πολέμου στη Γιουγκοσλαβία. «Στόχος του Ομπράντοβιτς ήταν να κατακτήσει τώρα τον δέκατο τίτλο του με την Παρτιζάν» λέει στην Deutsche Welle ο Μίλος Γιοβάνοβιτς, δημιουργός του μπασκετικού podcast «Διπλασιασμός» (Udvajanje). «Η επιστροφή του στον πάγκο της Παρτιζάν ήταν μία στιγμή με έντονη συναισθηματική φόρτιση, το τελευταίο μεγάλο κεφάλαιο στην καριέρα του. Ήταν ένα ανεκπλήρωτο όνειρο...»



Η Παρτιζάν θεωρείται φαινόμενο στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Διαθέτει μία από τις πιο καυτές έδρες στη γηραιά ήπειρο, κόβει κατά μέσο όρο 20.000 εισιτήρια, προσελκύει φίλους του αθλήματος από όλον τον κόσμο. Μόνο που φέτος τα πάντα έχουν πάει στραβά. Και αυτό παρότι δεν μιλάμε για ένα αουτσάιντερ στην Ευρωλίγκα, αλλά για μία παρέλαση αστέρων, όπως ο αρχηγός Βάνια Μαρίνκοβιτς, ο άλλοτε κορυφαίος παίκτης του ΝΒΑ Τζαμπάρι Πάρκερ και ο Ισαάκ Μπόνγκα, πρωταθλητής κόσμου και Ευρώπης με την Εθνική Γερμανίας.



Αποκορύφωμα των αποτυχιών θεωρείται η τελευταία συντριβή της Παρτιζάν από τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ. Ιδιαίτερα για την (ανύπαρκτη) απόδοση της ομάδας στην τρίτη περίοδο του αγώνα, όταν ο Παναθηναϊκός πέτυχε ένα απίστευτο σερί 25-0, μοναδικό ρεκόρ στην ιστορία της διοργάνωσης.



«Οι παίκτες απλά αγνοούν τις εντολές του Ομπράντοβιτς, δεν υπάρχει καμία εμπιστοσύνη, οι σχέσεις τους έχουν διαρραγεί» αναφέρει στην Deutsche Welle αξιόπιστη πηγή, που παρακολουθεί τις προπονήσεις της Παρτιζάν.

Σύγκρουση με τον πρόεδρο;

Μετά από έντονες διαμαρτυρίες των οργανωμένων οπαδών, ο πρόεδρος της Παρτιζάν Οστόγια Μιχαΐλοβιτς δήλωσε ότι δεν δέχεται την παραίτηση του Ομπράντοβιτς και τον κάλεσε «να το ξανασκεφτεί», λέγοντας μάλιστα ότι του αφήνει απόλυτη ελευθερία και του επιτρέπει ακόμη και να αντικαταστήσει όλους τους παίκτες της ομάδας, εάν το επιθυμεί.



«Ο Ζέλικο μου είχε πει κάποτε ότι η ομάδα δεν μπορεί να λειτουργήσει, παρά μόνο αν συνεργαστούμε εμείς οι δύο» δήλωσε ο Μιχαΐλοβιτς σε τηλεοπτική εκπομπή, δείχνοντας να παίρνει το μέρος του Ομπράντοβιτς. Ωστόσο, άλλες πηγές υποστηρίζουν ότι οι σχέσεις των δύο ανδρών έχουν πλέον διαταραχθεί, ενδεχομένως και για πολιτικούς λόγους.



Ο Μιχαΐλοβιτς είναι μέλος του κυβερνώντος κόμματος SNS, ενώ ο Ομπράντοβιτς είχε ταχθεί από την πρώτη στιγμή υπέρ των διαδηλωτών. «Ποιον θα υποστηρίξεις, αν όχι τους νέους; Έχουν ιδανικά, αγωνίζονται γι αυτά και τους εύχομαι να αντέξουν στον δρόμο που διάλεξαν» έλεγε ο Ομπράντοβιτς.



«Ήταν πάντα εναντίον μας» ήταν το σχόλιο που έκανε για τον Ομπράντοβιτς ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς, δηλωμένος οπαδός του Ερυθρού Αστέρα, παραδοσιακού αντιπάλου της Παρτιζάν. Εδώ και 13 χρόνια ο Βούτσιτς κυβερνά τη χώρα με «σιδερένια πυγμή». Ελέγχει τον δημόσιο τομέα και τα περισσότερα μέσα ενημέρωσης, ενώ κατηγορεί τους αντικυβερνητικούς διαδηλωτές ως φερέφωνα της Δύσης.

Έτοιμος ο διάδοχος στον πάγκο;

Την περασμένη εβδομάδα ο Ομπράντοβιτς, σε αναλυτικές δηλώσεις του, καταφέρθηκε εναντίον του Μιχαΐλοβιτς, αμφισβητώντας τους ισχυρισμούς του προέδρου ότι το μπάτζετ της ομάδας για τη φετινή σεζόν φτάνει τα 27 εκατομμύρια ευρώ. Δήλωσε μάλιστα ότι, λόγω περικοπών, δεν έχει τους παίκτες που θα ήθελε. «Δεν άντεχα άλλο, έδωσα τα πάντα» συνοψίζει ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, απευθυνόμενος στους οπαδούς της Παρτιζάν.



Πολλά θα κριθούν από την επόμενη αναμέτρηση για την Ευρωλίγκα στο Βελιγράδι, το απόγευμα της Πέμπτης (4.12.), με αντίπαλο την Μπάγερν Μονάχου. Σύμφωνα με πληροφορίες της Deutsche Welle, οι αρχές λαμβάνουν έκτακτα μέτρα ασφαλείας καθώς οπαδοί της Παρτιζάν, σε σχόλιά τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απειλούν με αποδοκιμασίες την ίδια τους την ομάδα. Κάποιοι μάλιστα προειδοποιούν ότι δεν θα διστάσουν να εισβάλουν στον αγωνιστικό χώρο. Οι περισσότεροι ζητούν την παραίτηση του προέδρου Μιχαΐλοβιτς.



«Πρόκειται για μία τραγελαφική κατάσταση, όταν μάλιστα η ομάδα πρέπει να λύσει και το πρόβλημα του προπονητή» σημειώνει ο αθλητικογράφος Μίλος Γιοβάνοβιτς.



Δημοσιεύματα βλέπουν ως διάδοχο του Ομπράντοβιτς τον Ιταλό Αντρέα Τρινκιέρι, «αγαπημένο» της εξέδρας, ο οποίος είχε εργαστεί και στο παρελθόν για την Παρτιζάν, μιλάει άψογα σερβοκροατικά και έχει επανειλημμένα εκφράσει τον θαυμασμό του για τον Ομπράντοβιτς. Αν μη τι άλλο, ο Τρινκιέρι γνωρίζει καλά πόσο «τοξικό» είναι το κλίμα που τον περιμένει στον πάγκο.



Επιμέλεια: Γιάννης Παπαδημητρίου

Πηγή: Deutsche Welle

