Δυο αγώνες μακριά από τη League Phase του Europa League βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, ο οποίος φιλοξενείται από τη Ριέκα στην Κροατία για τον πρώτο μεταξύ τους αγώνα για τα playoffs (21:45, OPEN, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6) και θέλει να θέσει τις βάσεις πρόκρισης, διευκολύνοντας το έργο του την επόμενη εβδομάδα στον επαναληπτικό της Τούμπας.

Ένας ΠΑΟΚ όπου με μπόλικο άγχος, αλλά και τεράστια ψυχικά αποθέματα, εξασφάλισε την πρόκριση του στους ευρωπαϊκούς ομίλους, αποκλείοντας στον 3ο προκριματικό τη Βόλφσμπεργκερ στην Αυστρία, χάρη στο εντυπωσιακό γκολ του ανθρώπου της τελευταίας στιγμής, του Μαντί Καμαρά στο 115'.

Παρά το μέτριο πρώτο ημίχρονο, η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου ανέβασε ρυθμό στην επανάληψη, ειδικά μετά τη μετατόπιση του Κωνσταντέλια στον άξονα. Ο Παβλένκα κράτησε όρθια την εστία με σημαντικές αποκρούσεις, ενώ εμφανής ήταν η έλλειψη ενός φορ που θα τελειώνει τις φάσεις. Γι’ αυτόν τον λόγο αποκτήθηκε ο Γιώργος Γιακουμάκης, ο οποίος βρίσκεται στην αποστολή.

Η πρόκριση εξασφάλισε στον ΠΑΟΚ όχι μόνο οικονομική ανάσα αλλά και την ηρεμία για να συνεχίσει δυναμικά στο μεταγραφικό παζάρι, με τη μεγαλύτερη είδηση να είναι η οριστική συμφωνία με τον Χρήστο Ζαφείρη, που από τον Ιανουάριο θα ντυθεί στα «ασπρόμαυρα», αποτελώντας μία από τις πιο ακριβές μεταγραφές στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Στα αγωνιστικά, στον τραυματία Τάισον προστέθηκαν οι Πέλκας και Σορετίρε, ενώ στα θετικά επιστρέφει ο Ντεσπόντοφ!

Από την άλλη, και η Ριέκα έδειξε χαρακτήρα στον επαναληπτικό της με τη Σέλμπουρν στην Ιρλανδία για τον 3ο προκριματικό. Παρά την ήττα με 2-1 στον πρώτο αγώνα στην Κροατία, γύρισε την κατάσταση με νίκη 3-1 και πήρε την πρόκριση στα playoffs. Με σκόρερ το αστέρι της Φρουκ στο 33' και τον πρώην του ΠΑΟΚ, Τιάγκο Ντάντας στο 73', η κροατική ομάδα πήρε ξεκάθαρο προβάδισμα, ενώ ο Όρετς σφράγισε τη νίκη στις καθυστερήσεις, παρά τη μείωση του σκορ από τη Σέλμπουρν 2-1 με πέναλτι.

Ωστόσο, η καλή εικόνα δεν είχε συνέχεια. Απέναντι στη Ντινάμο Ζάγκρεμπ γνώρισε ήττα 0-2, δεχόμενη δύο γκολ στο πρώτο μισάωρο από τον Μπέλιο (24' και 31' πεν.). Αν και δημιούργησε τέσσερις κλασικές ευκαιρίες, δεν βρήκε τέρμα και έτσι, μετά από τρεις αγωνιστικές στο πρωτάθλημα, το ρεκόρ της είναι 1-1-1. Υπενθυμίζεται πως ξεκίνησε την ευρωπαϊκή της πορεία από τον 2ο προκριματικό του Champions League, όπου αποκλείστηκε από τη Λουντογκόρετς (0-0 εντός, 1-3 εκτός).

Ο σκόρερ του τρίτου γκολ στην Ιρλανδία, Όρετς, είναι τιμωρημένος και θα απουσιάσει, ενώ αμφίβολος είναι ο Γιάνκοβιτς, για τον οποίο ενδιαφέρεται η Φενέρμπαχτσε.

Πιθανές ενδεκάδες:

Ριέκα (Ράντομιρ Τζάλοβιτς): Ζλόμισλιτς, Λασίτσκας, Μάιστοροβιτς, Ντέβετακ, Ράντελιτς, Λασίτσκας, Πέτροβιτς, Ντάντας, Ρουκάβινα, Φρουκ, Νντόκιτ, Γιούριτς.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Καμαρά, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Ιβανούσετς, Τσάλοφ.

Διαιτητής: Ιβάν Κρούζλιακ

Βοηθοί: Μπράνισλαβ Χάνκο, Γιαν Πόζορ

Τέταρτος: Πέτερ Κράλοβιτς

VAR: Μίκαελ Φάμπρι, AVAR: Μπόρις Μαριέφκα.

