Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε (21:00, CosmoteSport 1 HD, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, sport-fm.gr) τη Σάμσουνσπορ στην πρώτη «μάχη» για τα Playoffs των προκριματικών του Europa League και ο Ρουί Βιτόρια τόνισε ξανά τα στοιχεία που εφαρμόζει η ομάδα του από το φετινό καλοκαίρι.

Ενότητα, συμπαγές σύνολο, ξεκάθαρο πλάνο, πίστη και αυτοπεποίθηση. Κι όλα αυτά, έχουν παρουσιάσει ένα «τριφύλλι» τρομερά ανταγωνιστικό σε τέσσερα ματς κόντρα σε Ρέιντζερς και Σαχτάρ Ντόνετστκ και ας ήρθε σε αυτές τις αναμετρήσεις μονάχα μια νίκη κι αυτή στα πέναλτι.

Οι «πράσινοι» έδειξαν και απέναντι στους Σκωτσέζους, αλλά και κόντρα στους Ουκρανούς, πως μπορούν να... καταστρέψουν τελείως ό,τι έχει ετοιμάσει ο αντίπαλος και να παίξουν εκείνοι κυριαρχικό ποδόσφαιρο στο χορτάρι για να πάρουν αυτό που αξίζουν. Κι αν στην περίπτωση της κόντρας με τους «διαμαρτυρόμενους» αυτό δεν συνέβη λόγω της αναποτελεσματικότητας μπροστά από την αντίπαλη εστία, ο Παναθηναϊκός μπλόκαρε εντελώς την ομάδα του Τουράν που είχε δείξει εκπληκτικά πράγματα απέναντι στην Μπεσίκτας.

Τώρα, απέναντι στους «στρατιώτες» του Ρουί Βιτόρια παρατάσσεται μια ομάδα που θα έχει κίνητρο, που θέλει να δείξει ότι η λέξη «φόβος» δεν υπάρχει στο λεξιλόγιό της και να διεκδικήσει στα ίσα την παρουσία στη League Phase του Europa League σε αυτό το σημείο που έφτασε.

«Μπορούμε να ανταποκριθούμε σε πολύ υψηλό επίπεδο. Έχουμε μελετήσει πολύ καλά τον αντίπαλο, θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να περάσουμε» ήταν τα λόγια του κόουτς του «τριφυλλιού» που προετοίμασε την ομάδα του με τους παίκτες που είχε στη διάθεσή του, περιμένοντας φυσικά και περαιτέρω ενισχύσεις.

Η 11άδα των «πράσινων» αναμένεται ν' απαρτίζεται από τους Ντραγκόφσκι και Κώτσιρα, Πάλμερ - Μπράουν, Τουμπά και Κυριακόπουλο στην τετράδα της άμυνας. Δεν αποκλείεται να βρεθεί και ο νεοαποκτηθέντας και πολύπειρος, Νταβίντε Καλάμπρια στο δεξί άκρο, αλλά ο Έλληνας άσος φαίνεται να έχει ένα μικρό προβάδισμα.

Στα χαφ τον πρώτο λόγο έχουν οι Τσιριβέγια και Τσέριν, με τον Μπακασέτα μπροστά τους. Στην επίθεση θα βρίσκεται ο Φώτης Ιωαννίδης, με τον Πελίστρι στο ένα άκρο και έναν εκ των Τετέ/Ζαρουρί στο άλλο. Υπενθυμίζεται πως εκτός λίστας των διαθέσιμων έμεινε ο Τιν Γέντβαϊ, ενώ, ο Τζούριτσιτς συμπεριλήφθηκε κανονικά, αν και λόγω τραυματισμού δεν θα αγωνιστεί στο πρώτο παιχνίδι με τους Τούρκους.

