Ο ευρωπαϊκός άθλος της ΑΕΚ στο φετινό καλοκαίρι, έχει μπει πλέον στην τελική του ευθεία, με Ένωση να κάνει το καθήκον της απέναντι σε Χάποελ Μπερ Σεβά και Άρη Λεμεσού, πλέον όμως αλλάζει… πίστα και για τα play off του Conference League βρίσκει απέναντι της την Άντερλεχτ, μία ανάσα από τη League Phase του θεσμού.

Ο Μάρκο Νίκολιτς και η ομάδα του βρίσκονται στο Βέλγιο για να αντιμετωπίσουν μία από τις κορυφαίες ομάδες της χώρας, με έναν και μοναδικό στόχο. Να πάρουν ένα θετικό αποτέλεσμα και να επιστρέψουν στη Νέα Φιλαδέλφεια για να κλειδώσουν την πρόκριση.

Τα ερωτήματα για την Ένωση βέβαια είναι πολλά, καθώς ακόμη δεν υπάρχει σίγουρη απάντηση για το τι ΑΕΚ θα δούμε στο Βέλγιο.

Απέναντι στον Άρη Λεμεσού ο ρόμβος δεν λειτούργησε και τη στιγμή που ο Νίκολιτς προχώρησε σε αλλαγή σχηματισμού η Ένωση ξεκίνησε να κυριαρχεί στον αγωνιστικό χώρο. Επιπλέον υπάρχει και ο τραυματισμός του Ρομπέρτο Περέιρα, ενός ποδοσφαιριστή που υποστηρίζει πολύ καλά το σύστημα αυτό, μέχρι στιγμής τουλάχιστον.

Αναγκαστικά λοιπόν ο Αργεντινός θα απουσιάζει, με τον Νίκλας Ελίασον να πραγματοποιεί τη μεγάλη του επιστροφή. Πλέον με τους Κοϊτά, Κουτέσα και τον Σουηδό, η αλλαγή του ρόμβου μοιάζει ως η πιο λογική απόφαση, κάτι τέτοιο όμως δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο, καθώς σύμφωνα με τα ρεπορτάζ ο Νίκολιτς πιθανότατα θα επιμείνει στην ιδέα του, θέλοντας να έχει μία στιβαρή αμυντική λειτουργία, με σκοπό να χτυπήσει τους Βέλγους στην κόντρα.

Η Άντερλεχτ παίζει πολύ ψηλά στο γήπεδο, πιέζοντας ασφυκτικά, αφήνοντας όμως πολλά αμυντικά κενά, τα οποία και η ΑΕΚ μπορεί και πρέπει να εκμεταλλευτεί.

Ο Μάρκο Νίκολιτς το τονίζει από την πρώτη κιόλας στιγμή που βρέθηκε στον «κιτρινόμαυρο» πάγκο, ότι στόχος του στο ξεκίνημα της σεζόν είναι να μπει στο Conference League και μετά θα μπορέσει η ομάδα του να δείξει ένα πιο όμορφο και θελκτικό ποδόσφαιρο. Τη δεδομένη στιγμή το αποτέλεσμα είναι το παν.

Πιθανή 11άδα ΑΕΚ: Στρακόσα, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Μαρίν, Μάνταλος, Πινέδα, Γκατσίνοβιτς, Κοϊτά, Ζίνι

Πιθανή 11άδα Άντερλεχτ: Κούσεμανς, Καμαρά, Κάνα, Χέι, Αουγκούστινσον, Ντε Κατ, Λανσάνα, Βερχάερεν, Αζάρ, Ανγκουλό, Ντόλμπεργκ

Διαιτητής: Ζερόμ Μπριζάρ

Βοηθοί: Αλέξις Ογκέρ και Αουρελιέν Ντρουέ

4ος: Τομάς Λεονάρντ

VAR: Μπενού Μιγιό και Ρομέν Λισοργκέ.

