Super League: Ανακοινώθηκαν οι διαιτητές για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος

Η σέντρα της φετινής Stoiximan Super League πλησιάζει, καθώς μετράμε ήδη αντίστροφα για την πρώτη σέντρα. Με ανακοίνωση της η ΕΠΟ έδωσε τα ονόματα των διαιτητών που θα αναλάβουν να σφυρίξουν στην πρώτη αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος.

Ντέρμπι δεν υπάρχει όμως ο Ολυμπιακός έχει μία δύσκολη «μονομαχία» με τον Asteras AKTOR στο άδειο λόγω τιμωρία «Γ. Καραϊσκάκης», με τον Τάσο Σιδηρόπουλο να διευθύνει την αναμέτρηση, ενώ στη νέα Φιλαδέλφεια το παιχνίδι της ΑΕΚ και του Πανσερραϊκού θα αναλάβει ο Φώτης Πολυχρόνης.

Θυμίζουμε η αναμέτρηση ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΟΦΗ δεν θα πραγματοποιηθεί, καθώς οι «πράσινοι» ζήτησαν αναβολή, για να επικεντρωθούν στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις.

Αναλυτικά οι διαιτητές της 1ης αγωνιστικής:

Άρης-Βόλος: Αλέξανδρος Τσακαλίδης

Ολυμπιακός-Asteras AKTOR: Τάσος Σιδηρόπουλος

Παναιτωλικός-Ατρόμητος: Μελέτιος Γιουματζίδης

ΑΕΚ-Πανσερραϊκός: Φώτης Πολυχρόνης

ΠΑΟΚ-Λάρισα: Βασίλης Φωτιάς

Λεβαδειακός-Κηφισιά: Δημήτρης Μόσχου

