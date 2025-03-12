Ξέσπασμα Πογέτ κατά της ασιατικής ομοσπονδίας

Με αποδέκτη της ασιατική ομοσπονδία ήταν το ξέσπασμα του Γκουστάβο Πογιέτ στη συνέντευξη Τύπου της ρεβάνς της ομάδας του, Τζονμπούκ Μότορς με την Σίδνεϊ. Ο πρώην τεχνικός της Εθνικής μας ομάδας στάθηκε στην απόφαση της να αλλάξει την έδρα της πρώτης αναμέτρησης από την κανονικής έδρας της Τζονμπούκ λίγες ημέρες πριν τη διεξαγωγή του αγώνα καθώς το γήπεδο κρίθηκε ότι δεν είναι κατάλληλο να τη φιλοξενήσει.

Σε ένα παιχνίδι στο οποίο η ομάδα του γνώρισε την ήττα 2-0 ως γηπεδούχος.

Έτσι αφού χαρακτήρισε την απόφαση «άδικη και ανόητη», ανέφερε χαρακτηριστικά…

«Μιλάμε για την άλλη πλευρά του ποδοσφαίρου, την πλευρά που δεν μου αρέσει. Η πολιτική, οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων ανθρώπων που δεν καταλαβαίνουν από το ποδόσφαιρο, που δεν έχουν ιδέα. Εμείς το πληρώνουμε, οι οπαδοί το πληρώνουν, οι οπαδοί μας το πληρώνουν. Έπρεπε να παίξουμε γιατί στις μέρες μας δεν μπορείς να πολεμήσεις τίποτα. Οι άνθρωποι στην εξουσία αποφασίζουν τι πρέπει να κάνεις», τόνισε και συνέχισε:

«Ξέρετε πόσοι άνθρωποι παρακολούθησαν τον πρώτο αγώνα; 2.500 στους προημιτελικούς του Champions League. Δεν αξίζει τον κόπο», ενώ διαμαρτυρήθηκε και στο γεγονός ότι η συνέντευξη Τύπου αυτή πραγματοποιήθηκε στο προπονητικό κέντρο της Σίδνεϊ και όχι στο γήπεδο που θα γίνει το ματς.

«Είναι η πρώτη φορά που δίνω συνέντευξη Τύπου εκτός έδρας σε γήπεδο προπόνησης της αντίπαλης ομάδας σε οποιοδήποτε επίπεδο. Πολύ περίεργο. Κανονικά το κάνεις στο γήπεδο. Δεν ξέρω αν το κάνεις εδώ στο Σίδνεϊ ή στην Αυστραλία, αλλά δεν λειτουργεί έτσι.»

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.