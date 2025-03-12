Λογαριασμός
Νέος πρόεδρος της Stoiximan GBL ο Μιχάλης Μελής

Ο Μιχάλης Μελής είναι από σήμερα ο νέος πρόεδρος της Stoiximan GBL μετά τις αρχαιρεσίες που έγιναν σήμερα - Ο Μελής έλαβε επτά ψήφους

Ο Μιχάλης Μελής είναι από σήμερα ο νέος πρόεδρος της Stoiximan GBL μετά τις αρχαιρεσίες που έγιναν σήμερα

Με νέο επικεφαλής από σήμερα η Stoiximan GBL. Οι αρχαιρεσίες που έγιναν έφεραν τον Μιχάλη Μελή στην προεδρία της, συγκεντρώνοντας περισσότερες ψήφους από τον Ευάγγελο Γαλατσόπουλο.

Ο Μελής έλαβε 7 ψήφους, μία περισσότερη από τον μέχρι και σήμερα πρόεδρό της που έλαβε έξι. Η διάρκεια της θητείας του θα είναι δύο έτη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο Παναθηναϊκός στήριξε και ψήφισε τον Γαλατσόπουλο ενώ ο Ολυμπιακός, τον Μελή.

