Με νέο επικεφαλής από σήμερα η Stoiximan GBL. Οι αρχαιρεσίες που έγιναν έφεραν τον Μιχάλη Μελή στην προεδρία της, συγκεντρώνοντας περισσότερες ψήφους από τον Ευάγγελο Γαλατσόπουλο.



Ο Μελής έλαβε 7 ψήφους, μία περισσότερη από τον μέχρι και σήμερα πρόεδρό της που έλαβε έξι. Η διάρκεια της θητείας του θα είναι δύο έτη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο Παναθηναϊκός στήριξε και ψήφισε τον Γαλατσόπουλο ενώ ο Ολυμπιακός, τον Μελή.

