Τα ραντεβού πρόκρισης των «αιωνίων» στον bwin ΣΠΟΡ FM 94,6

H μεγάλη στιγμή για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στα κύπελλα Ευρώπης έφθασε! Την Πέμπτη (13/03) οι «αιώνιοι» έχουν ραντεβού πρόκρισης στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM 94,6!

Προηγείται χρονικά η μάχη του Ολυμπιακού στις 19:45. Οι Πειραιώτες, παρά την ήττα με 3-0 στη Νορβηγία από την Μπόντο Γκλιμτ, πιστεύουν στην μεγάλη ανατροπή που θα τους στείλει στα προημιτελικά του Europa League. Τις προσπάθειές τους περιγράφει από το κατάμεστο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», ο Ηρακλής Αντύπας.

Στις 22:00 ταξιδεύουμε στην Ιταλία όπου ο Παναθηναϊκός δίνει το πιο σημαντικό ως τώρα, ματς της σεζόν. Οι «πράσινοι» καλούνται να υπερασπιστούν το υπέρ τους 3-2 στο ΟΑΚΑ και να φύγουν από την Φλωρεντία με το εισιτήριο για τους 8 του Conference League. Μεταδίδει ο απεσταλμένος μας, Διονύσης Δεσύλλας.

Μετά το τέλος των αγώνων, επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ, μέχρι να δώσουμε πάσα στους ακροατές όταν ανοίξουν οι γραμμές.

