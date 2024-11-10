Συνεχίζει να εντυπωσιάζει η Athens Kallithea που ακόμη δεν έχει πάρει νίκη στη φετινή σεζόν αλλά οι εμφανίσεις που πραγματοποιεί είναι το λιγότερο εξαιρετικές. Στην Κρήτη ο ΟΦΗ φιλοξένησε τους νεοφώτιστους για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League και παρά το προβάδισμα των δύο γκολ που πήρε, ήρθε ισόπαλος 2-2, ενώ στο φινάλε κινδύνευσε να χάσει και ολόκληρο το ματς.
Τρομερός Τζιάνι στο δεύτερο ημίχρονο άλλαξε ολόκληρη την ροή του παιχνιδιού και πήρε την ομάδα του από το χέρι χαρίζοντας της τον βαθμό της ισοπαλίας.
Στο μυαλό του κόουτς:
Ο Μίλαν Ράσταβατς επέλεξε να παρατάξει τους Κρητικούς με σύστημα 4-3-3 και τον Ναούμοφ κάτω από τα δοκάρια. Η τετράδα στην άμυνα αγωνίστηκα οι Γκονζάλες, Σίλβα, Λαμπρόπουλο και Χατζηθεοδωρίδη, ενώ δίδυμο στα χαφ τοποθετήθηκαν οι Μπάκιτς και Μπαΐνοβιτς, με τον Φούντα σε έναν πιο ελεύθερο ρόλο μπροστά τους. Στα αριστερά μπήκε ο Σενγκέλια, ενώ στα δεξιά ο Νους, με τον Σαλσίδο να βρίσκεται στην κορυφή της επίθεσης.
Από την άλλη πλευρά ο Μάσιμο Μοράτι επέλεξε να τοποθετήσει την ομάδα του στον αγωνιστικό χώρο με σύστημα 3-4-3. Ο Μπαένα ήταν στα γκολπόστ, με τριάδα στην άμυνα τους Εντιαγέ, Πασαλίδη και Μότοκ. Την αριστερή πλευρά ανέλαβε ο Χάνουσεκ και την δεξιά ο Μανθάτης, με τους Μερκάτι και Ματίγια στο κέντρο. Τέλος οι Βαλμπουενά και Βασιλόγιαννης πλαισίωσαν τον μοναδικό προωθημένο Λουκίνα.
Άσχημο ήταν το ξεκίνημα της αναμέτρησης καθώς στο 8ο λεπτό ο ΟΦΗ έπρεπε να κάνει μία αναγκαστική αλλαγή, με τον Μπαΐνοβιτς καθώς μετά από ένα χτύπημα στον αστράγαλο δεν μπόρεσε να συνεχίσει. Ο Καραχάλιος πήρε τη θέση του Σέρβου στη μεσαία γραμμή.
Στην πρώτη αξιόλογη ευκαιρία της αναμέτρησης ο ΟΦΗ κατάφερε να κερδίσει πέναλτι με τον Σαλσέδο. Ο Ιταλός μπήκε μέσα στην περιοχή με τον Βασιλόγιαννη να τον ανατρέπει αντικανονικά. Ο διαιτητής υπέδειξε την άσπρη βούλα, με τον Σαλσέδο να αναλαμβάνει την εκτέλεση και να μην λαθεύει για το 1-0 στο 14ο λεπτό.
Η απάντηση της Athens Kallithea ήρθε στο 22ο λεπτό. Οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν ένα φάουλ ακριβώς έξω από την περιοχή των Κρητικών. Ο Ματίγια με έναν «κεραυνό» τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι του Ναούμοφ, με τον Βούλγαρο να στέκεται τυχερός, καθώς δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα σε αυτή η φάση.
Μερικά λεπτά μετά οι νεοφώτιστοι στο 25ο λεπτό παραλίγο να βάλουν αυτογκόλ. Ο Μότοκ προσπάθησε να διώξει με το κεφάλι αλλά άθελα του έστειλε την μπάλα προς την εστία της ομάδα του, με τον Μπαραγκάν να πραγματοποιεί μία εξαιρετική απόκρουση διώχνοντας σε κόρνερ.
Στην αμέσως επόμενη φάση χρειάστηκαν και πάλι οι υπηρεσίες του Μπαραγκάν, διότι ο Ισπανός απέκρουσε εντυπωσιακά την κοντινή κεφαλιά του Μπάκιτς, πραγματοποιώντας δύο εντυπωσιακές επεμβάσεις μέσα σε μόλις μερικά δευτερόλεπτα.
Περισσότερα στον sport-fm.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.