Συνεχίζει να εντυπωσιάζει η Athens Kallithea που ακόμη δεν έχει πάρει νίκη στη φετινή σεζόν αλλά οι εμφανίσεις που πραγματοποιεί είναι το λιγότερο εξαιρετικές. Στην Κρήτη ο ΟΦΗ φιλοξένησε τους νεοφώτιστους για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League και παρά το προβάδισμα των δύο γκολ που πήρε, ήρθε ισόπαλος 2-2, ενώ στο φινάλε κινδύνευσε να χάσει και ολόκληρο το ματς.



Τρομερός Τζιάνι στο δεύτερο ημίχρονο άλλαξε ολόκληρη την ροή του παιχνιδιού και πήρε την ομάδα του από το χέρι χαρίζοντας της τον βαθμό της ισοπαλίας.

Στο μυαλό του κόουτς:

επέλεξε να παρατάξει τους Κρητικούς με σύστημακαι τονκάτω από τα δοκάρια. Η τετράδα στην άμυνα αγωνίστηκα οι, ενώ δίδυμο στα χαφ τοποθετήθηκαν οι, με τονσε έναν πιο ελεύθερο ρόλο μπροστά τους. Στα αριστερά μπήκε ο, ενώ στα δεξιά ο, με τοννα βρίσκεται στην κορυφή της επίθεσης.Από την άλλη πλευρά οεπέλεξε να τοποθετήσει την ομάδα του στον αγωνιστικό χώρο με σύστημα. Οήταν στα γκολπόστ, με τριάδα στην άμυνα τους. Την αριστερή πλευρά ανέλαβε οκαι την δεξιά ο, με τουςστο κέντρο. Τέλος οιπλαισίωσαν τον μοναδικό προωθημένοΆσχημο ήταν το ξεκίνημα της αναμέτρησης καθώς στο 8ο λεπτό οέπρεπε να κάνει μία αναγκαστική αλλαγή, με τονκαθώς μετά από ένα χτύπημα στον αστράγαλο δεν μπόρεσε να συνεχίσει. Οπήρε τη θέση του Σέρβου στη μεσαία γραμμή.Στην πρώτη αξιόλογη ευκαιρία της αναμέτρησης οκατάφερε να κερδίσει πέναλτι με τον. Ο Ιταλός μπήκε μέσα στην περιοχή με τοννα τον ανατρέπει αντικανονικά. Ο διαιτητής υπέδειξε την άσπρη βούλα, με τοννα αναλαμβάνει την εκτέλεση και να μην λαθεύει για το 1-0 στο 14ο λεπτό.Η απάντηση τηςήρθε στο 22ο λεπτό. Οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν ένα φάουλ ακριβώς έξω από την περιοχή των Κρητικών. Ομε έναν «κεραυνό» τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι του, με τον Βούλγαρο να στέκεται τυχερός, καθώς δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα σε αυτή η φάση.Μερικά λεπτά μετά οι νεοφώτιστοι στο 25ο λεπτό παραλίγο να βάλουν αυτογκόλ. Οπροσπάθησε να διώξει με το κεφάλι αλλά άθελα του έστειλε την μπάλα προς την εστία της ομάδα του, με τοννα πραγματοποιεί μία εξαιρετική απόκρουση διώχνοντας σε κόρνερ.Στην αμέσως επόμενη φάση χρειάστηκαν και πάλι οι υπηρεσίες του, διότι ο Ισπανός απέκρουσε εντυπωσιακά την κοντινή κεφαλιά του, πραγματοποιώντας δύο εντυπωσιακές επεμβάσεις μέσα σε μόλις μερικά δευτερόλεπτα.

