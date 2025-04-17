Ξεσπά η Σερένα Γουίλιαμς στην υπόθεση ντόπιγκ του Γιάνικ Σίνερ:

Με «σκληρή γλώσσα» αναφέρθηκε η Σερένα Γουίλιαμς στην υπόθεση ντόπιγκ του Γιάνικ Σίνερ κάνοντας λόγο επί της ουσίας για «δύο μέτρα και δύο σταθμά» συγκρίνοντας το σήμερα και τα προηγούμενα χρόνια όσον αφορά την αντιμετώπιση αθλητών που βρίσκονται «ντοπαρισμένοι».

«Αν το είχα κάνει εγώ, θα είχα φάει 20 χρόνια. Ας είμαστε ειλικρινείς. Θα μου έπαιρναν Grand Slams», είπε χαρακτηριστικά η θρυλική Αμερικανίδα του τενίστρια μιλώντας στο «Time».

Σε κάθε περίπτωση, εξέφρασε τον θαυμασμό της για τον 23χρονο Ιταλό αθλητή, χαρακτηρίζοντας τον «φανταστική προσωπικότητα».

«Τον λατρεύω, λατρεύω το παιχνίδι του. Είναι πολύ καλός για το άθλημα», είπε.

Η Γουίλιαμς επεσήμανε μάλιστα την απογοήτευσή ειδικά σκεπτόμενη την υπόθεση τη Μαρία Σαράποβα που το 2016 τιμωρήθηκε με αποκλεισμό όταν και διαπιστώθηκε ότι είχε λάβει την απαγορευμένη ουσία του μελδονίου, μια ουσία που μέχρι το 2015 ήταν επιτρεπτή αλλά από εκείνη τη χρονιά συμπεριλήφθηκε στη λίστα με τις απαγορευμένες.

Η Σαράποβα υποστήριξε ότι παραβίασε ακούσια τον κανονισμό, ότι έπαιρνε για χρόνια την ουσία και ότι δεν έμαθε πως έγινε απαγορευμένη.

«Δε γίνεται να μη σκέφτομαι τη Μαρία όλον αυτόν τον καιρό», τόνισε η Γουίλιαμς.

Ο Σίνερ, που συμφώνησε με τη WADA σε τρίμηνη τιμωρία, επιστρέφει στη δράση στο Masters της Ρώμης και θα αγωνιστεί κανονικά στα Grand Slams.

