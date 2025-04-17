Ο Ολυμπιακός επικράτησε άνετα του «αιώνιου» αντίπαλού του Παναθηναϊκού στο «Π. Καπαγέρωφ», στο ματς για την 7η αγωνιστική της Β' φάσης στην Α1 Πόλο Ανδρών. Το παιχνίδι για τους «ερυθρόλευκους» ήταν αδιάφορο βαθμολογικά, ωστόσο πάντα με τους «πράσινους» οι αγώνες είναι αν μη τι άλλο ιδιαίτεροι.

Οι Πειραιώτες έφτασαν με τη νίκη τους 61 βαθμούς και βρίσκονται στο +10 από τον 2ο Παναθηναϊκό, τον οποίο καταδιώκει η Βουλιαγμένη (στους 48 με παιχνίδι λιγότερο) στη μάχη για τη 2η θέση. Και όλα πριν την έναρξη των πλέι οφ.

Να σημειωθεί πως ο Ολυμπιακός πανηγύρισε τη νίκη στο ντεμπούτο του Γιώργου Ντόσκα στον πάγκο του, φτάνοντας το νικηφόρο σερί επί του Παναθηναϊκού στο 57-0 (το οποίο τρέχει από τον Φεβρουάριο του 2001).

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν έχοντας δέκα διαφορετικούς σκόρερ(!) και πρώτο τον σούπερ ταλαντούχο Πούρο, που σημείωσε τρία γκολ. Για το «τριφύλλι» του Δημήτρη Μάζη ξεχώρισε ο Παπασηφάκης επίσης με τρία γκολ.

