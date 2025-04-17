Skysports: Φεύγει μετά τον τελικό του Κυπέλλου ο Αντσελότι

Τέλος από την Ρεάλ Μαδρίτης θα αποτελέσει ο Κάρλο Αντσελότι.



Σημερινό δημοσίευμα του skysports αποκαλύπτει ότι έχει ληφθεί η απόφαση στη διοίκηση της Βασίλισσας να μην διατηρήσουν τον Ιταλό προπονητή στον πάγκο.

Όπως αναφέρει ο Αντσελότι θα αποχωρήσει μετά τον τελικό του Κυπέλλου Ισπανίας στις 26 Απριλίου.



Μάλιστα, υπάρχουν και άλλα ματς για το πρωτάθλημα, και μάλιστα ντέρμπι με την Μπαρτσελόνα στις 11 Μαΐου στη Βαρκελώνη, στο οποίο όμως δεν αναμένεται να είναι στον πάγκο της Ρεάλ ο Ιταλός.



Στο Skysports προσθέτουν ότι ο πιθανότερος προορισμός για τον Αντσελότι είναι ο πάγκος της εθνικής ομάδας της Βραζιλίας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.