Serena Williams: Στο instagram η 13 μηνών δεύτερη κόρη της, Αντίρα

Η οικογένεια της Σερένα Γουίλιαμς (Serena Williams) δημιούργησε έναν νέο λογαριασμό στο Instagram!

Η κορυφαία αθλήτρια του τένις και ο σύζυγός της, Αλέξις Οχανιάν (Alexis Ohanian) εγκαινίασαν τον επίσημο λογαριασμό της 13 μηνών κόρης τους, Αντίρα.

«Γεια σας - ξέρω ότι έχει περάσει πάνω από ένας χρόνος, αλλά μόλις τώρα αρχίζω να ασχολούμαι με αυτό», αναφέρει η λεζάντα της πρώτης ανάρτησης η οποία συνοδεύεται με τρυφερά στιγμιότυπα της μικρής.

Προς το παρόν, ο λογαριασμός ακολουθεί τέσσερις χρήστες, τους γονείς, τη μεγάλη αδερφή Ολυμπία και τη θεία Βένους Γουίλιαμς, ενώ έχει συγκεντρώσει πάνω από 40.000 ακολούθους.

Η πρώτη ανάρτηση στον λογαριασμό της πρωτότοκης κόρης του διάσημου ζευγαριού στο Instagram έγινε στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, λίγο πριν συμπληρωθούν δύο εβδομάδες από τη γέννησή της.

«Όταν σκέπτομαι τη μαμά και τον μπαμπά», έγραφε η πρώτη λεζάντα της μικρής Ολυμπίας, σύμφωνα με το People.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.