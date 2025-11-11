Το φινάλε της ποδοσφαιρικής καριέρας του Κριστιάνο Ρονάλντο πλησιάζει. Το παραδέχθηκε και ο ίδιος σε συνέντευξή του στο CNN.

Ο «CR7» παραδέχθηκε αυτό που έχουν καταλάβει πολλοί ποδοσφαιρόφιλοι. Ότι το προσεχές Παγκόσμιο Κύπελλο θα είναι το τελευταίο, στο οποίο θα δώσει το «παρών».

Σε ερώτηση που δέχθηκε για το αν ισχύει κάτι τέτοιο, απάντησε: «Σίγουρα, είναι αλήθεια. Θα είμαι 41 χρονών». Στη συνέχεια ο άλλοτε άσος των Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρεάλ Μαδρίτης, Γιουβέντους, Σπόρτινγκ, αλλά και Αλ Νασρ, ο οποίος κυνηγάει να σπάσει το φράγμα των 1.000 γκολ, είπε: «Στο ποδόσφαιρο προσπαθώ να απολαμβάνω κάθε στιγμή στο έπακρο. Εδώ και 25 χρόνια έχω κάνει τα πάντα. Κατέχω πολλά ρεκόρ, τόσο σε συλλογικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Είμαι πραγματικά χαρούμενος, οπότε θέλω να ζήσω το παρόν και να το απολαύσω.

Θέλω να συνεχίσω, γιατί αισθάνομαι εντάξει και το σώμα μου βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Ο στόχος μου στο ποδόσφαιρο είναι ο ίδιος με αυτός στη ζωή μου, θέλω δηλαδή να κάνω ευτυχισμένους τους ανθρώπους: Εμένα, τους φιλάθλους, την οικογένειά μου, τον κόσμο ολόκληρο, γιατί όπως ξέρετε έχω φαν σε όλον τον πλανήτη. Ας είμαστε ειλικρινείς πάντως, όταν λέω ότι θα αποσυρθώ σύντομα εννοώ σε ένα ή σε δύο χρόνια».

