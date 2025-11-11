ΝΒΑ: Οι Μάβερικς απολύουν τον GM της ομάδας, Νίκο Χάρισον

Ο... κύβος ερρίφθη! Οι Ντάλας Μάβερικς πήραν την απόφαση να προχωρήσουν σε «διαζύγιο» με τον General Manager του συλλόγου, Νίκο Χάρισον!

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στις ΗΠΑ, η διοίκηση της ομάδας αναμένεται απόψε το βράδυ να έχει μια συνάντηση με τον γενικό αρχηγό των «Μαβς» και να προβεί στην απόλυσή του, πληρώνοντας έτσι το... μάρμαρο του κακού σχεδιασμού και της μέτριας φετινής πορείας της ομάδας.

Η... σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι στην σχέση των δύο πλευρών ήρθε τα ξημερώματα της Τρίτης (11/11) στην εντός έδρας ήττα του Ντάλας από τους Μιλγουόκι Μπακς, με τους φίλους των γηπεδούχων να αποδοκιμάζουν έντονα - για πολλοστή φορά - τον Χάρισον, ζητώντας την απομάκρυνσή του!

Τα... πάντα ξεκίνησαν πριν από μερικούς μήνες, όταν ο GM των Μάβερικς «σόκαρε» όλο το ΝΒΑ, παραχωρώντας τον Λούκα Ντόντσιτς εν μια νυκτί με ανταλλαγή στους Λος Άντζελες Λέικερς, φέρνοντας στο Τέξας τον Άντονι Ντέιβις!

Μια ιστορική απόφαση που δεν «ήχησε» καθόλου καλά στα αυτιά των φίλων των Μάβερικς, με τα αποτελέσματα να μην δικαιώνουν τον Χάρισον, αφού από τη μία ο «Luka Magic» πραγματοποιεί απίθανη σεζόν στους «λιμνανθρώπους», ενώ, από την άλλη, οι Μαβς έχουν ρεκόρ 3-8, βλέποντας διαρκώς τους Ίρβινγκ και Ντέιβις στα «πιτς».



Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.