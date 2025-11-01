Ο CR7 έκανε άλλο ένα βήμα προς την επίτευξη του μεγάλου του στόχου, που είναι τα 1.000 γκολ καριέρας και έστω κι από την άσπρη βούλα το βράδυ του Σαββάτου βρήκε ξανά δίχτυα για να χαρίσει τη νίκη στην ομάδα του με το τελικό 2-1.

Στο 14ο λεπτό των καθυστερήσεων με το βάρος της πίεσης των απαιτήσεων του κόσμου πάνω στους ώμους του, ο Κριστιάνο Ρονάλντο είχε την ψυχραιμία να εκτελέσει με τρόπο που δεν γινόταν να σταματήσει ο αντίπαλος κίπερ.

Η μπάλα πήγε προς το κέντρο και στον ουρανό των διχτυών για να σημειωθεί το θετικό αποτέλεσμα.

