Καταγγελία της ΑΕΚ στην Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ για τον Στεφάν Λανουά

Αυτό που ώθησε την «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ σε αυτή την απόφαση, ήταν η καταγγελία του Γάλλου αρχιδιαιτητή για δήθεν προπηλακισμό στην OPAP Arena

Στεφάν Λανουά

Φουντώνει ακόμα περισσότερο η κόντρα της ΑΕΚ με τον Στεφάν Λανουά! Οι «κιτρινόμαυροι» έχουν σχεδιάσει να κάνουν μία σειρά από κινήσεις κατά του Γάλλου αρχιδιαιτητή.

Η Ένωση προχώρησε σε καταγγελία μέσω της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΕΠΟ για όσα είχε καταγγείλει ο Στεφάν Λανουά (όπως έγινε γνωστό μέσω διαρροής της Ομοσπονδίας) για προπηλακισμό του στην OPAP Arena στο ΑΕΚ-ΠΑΟΚ.

Η ΑΕΚ αθωώθηκε από τον αθλητικό δικαστή της Σούπερ Λίγκας στις 24/10 και δεν πρόκειται να αφήσει έτσι την υπόθεση.

Είναι κάτι άλλωστε που είχε προαναγγείλει το πρωί της Τρίτης ο Κώστας Κετσετζόγλου με σχετικό ρεπορτάζ στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Παράλληλα, η ΑΕΚ έχει πάει την υπόθεση και εκτός των… συνόρων, κάνοντας καταγγελία στην UEFA. Με τον Γιώργο Τσακίρη να αναφέρει στους 94,6 ότι πιθανότατα η Ένωση ζητά την αποπομπή του Γάλλου.

ΕΠΟ Διαιτησία OPAP Arena ΑΕΚ
