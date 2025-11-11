Πένθος στο ΝΒΑ: Έφυγε ο θρυλικός «sugar», Μάικλ Ρέι Ρίτσαρντσον

Στο πένθος βυθίστηκε το αμερικανικό και ευρωπαϊκό μπάσκετ, μετά την είδηση του θανάτου του Μάικλ Ρέι Ρίτσαρντσον.

Ο θρυλικός «sugar» άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 70 ετών, μετά από μια σύντομη μάχη με τον καρκίνο.

Ο Αμερικανός άσος από την Μοντάνα, μπήκε στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ το 1978 ως η τέταρτη επιλογή του ντραφτ από τους Νιου Γιορκ Νικς. Σε οκτώ σεζόν του στη λίγκα, ο Ρίτσαρντσον φόρεσε τις φανέλες των Νικς, Γουόριορς και Νετς, ολοκληρώνοντας την καριέρα του με 14,8 πόντους, 7 ασίστ και 5,5 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Μάλιστα, είχε αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στο ΝΒΑ, αφού, αναδείχθηκε 4 φορές All Star, βρέθηκε 2 φορές στην κορυφαία αμυντική πεντάδα, ενώ, ήταν πρώτος πασέρ το 1980 και κορυφαίος κλέφτης σε τρεις σεζόν (1980, 1983, 1985)!

Παρ' όλα αυτά, ο «sugar» για πολλά χρόνια είχε προβλήματα με τα ναρκωτικά, με το ΝΒΑ να τον αποβάλει το 1986 για χρήση ναρκωτικών.

Έκτοτε, συνέχισε την καριέρα του στην Ευρώπη με σπουδαία καριέρα στα ιταλικά και γαλλικά παρκέ, φορώντας μεταξύ άλλων τις φανέλες των Βίρτους Μπολόνια, Λιβόρνο, Αντίμπ και Σολέ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.