Καταιγιστικός είναι και αυτή τη σεζόν στην Πολωνία ο Ευθύμης Κουλούρης, με τον Έλληνα επιθετικό να κάνει φοβερά πράγματα με τη φανέλα της Πογκόν, έχοντας σκοράρει 23 γκολ, μέσα σε μόλις 29 εμφανίσεις.

Η ομάδα του πλέον φαίνεται πως θα κινηθεί για την πώληση του το καλοκαίρι, ώστε να βάλει μερικά λεφτά στα ταμεία της και σύμφωνα με δημοσίευμα της «goal.pl» η ΑΕΚ, η Μπεσίκτας και η Τορόντο FC ενδιαφέρονται έντονα για την περίπτωση του.

Ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Άλεξ Χαντιτάγκι, έχει επιβεβαιώσει ότι υπάρχουν προτάσεις για τον Κουλούρη, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Κάποιοι σύλλογοι έχουν ήδη επικοινωνήσει μαζί μας. Ο Κουλούρης είναι ένας από τους ηγέτες μας, ένας ξεχωριστός παίκτης, αλλά τώρα είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι στον τελικό του Κυπέλλου. Δεν είναι η στιγμή για άλλα ζητήματα».

Η Ένωση δεδομένα θέλει να ενισχύσει το ελληνικό της στοιχείο στο ρόστερ, ενώ θα κινηθεί το καλοκαίρι για την απόκτηση τουλάχιστον ενός σέντερ φορ. Το μόνο που μένει πλέον να δούμε είναι αν τα δημοσιεύματα αυτά θα επιβεβαιωθούν.

