Κουλιεράκης: «Ο Γιοβάνοβιτς μάς έδωσε έξτρα αυτοπεποίθηση»

Στην παρουσία του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στον πάγκο της Εθνικής Ελλάδας στάθηκε, μεταξύ άλλων, ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης μιλώντας στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 για την εμφάνιση της ομάδας στους αγώνες με Αγγλία και Ιρλανδία για το Nations League.



«Προφανώς η ποιότητα δεν εμφανίστηκε ξαφνικά σε αυτά τα δύο ματς που κάναμε τα καλά αποτελέσματα, Το θέμα και το κλειδί να έρθει κάποιος να σου δώσει την αυτοπεποίθηση και να μας πει ότι μπορούμε να το κάνουμε ως ομάδα», υπογράμμισε ο διεθνής στόπερ της Βόλφσμπουργκ, ο οποίος νωρίτερα μίλησε για το πρώτο διάστημα της παρουσίας του στη γερμανική ομάδα.

Παράλληλα, εξήγησε την προσπάθεια της «γαλανόλευκης», να κάνει εκείνη το build up στους αγώνες, υπογραμμίζοντας πως οι διεθνείς εφαρμόζουν τις ιδέες του προπονητή.Ο Κουλιεράκης μίλησε γιαστο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα στην είδηση με την απώλεια του, ο οποίος από εδώ και στο εξήςγια όλους για να μπορέσει η Εθνική να επιστρέψει σε μία μεγάλη διοργάνωση.«Ήταν το δικό μας κίνητρο, ότι θέλουμε να πάμε σε μία μεγάλη διοργάνωση και να παίξουμε για τον Τζορτζ και είχαμε τη βοήθειά του. Για κάποιο λόγο γίνονται όλα στη ζωή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.