Κουλιεράκης: «Ο Γιοβάνοβιτς μάς έδωσε έξτρα αυτοπεποίθηση - Ο Τζορτζ ήταν το έξτρα κίνητρό μας»

Στην εικόνα της Εθνικής στα ματς με Αγγλία-Ιρλανδία, το σοκ με τον Μπάλντοκ και την παρουσία του Γιοβάνοβιτς στον «γαλανόλευκο» πάγκο αναφέρθηκε ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.  

Κουλιεράκης: «Ο Γιοβάνοβιτς μάς έδωσε έξτρα αυτοπεποίθηση»

Στην παρουσία του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στον πάγκο της Εθνικής Ελλάδας στάθηκε, μεταξύ άλλων, ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης μιλώντας στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 για την εμφάνιση της ομάδας στους αγώνες με Αγγλία και Ιρλανδία για το Nations League.

«Προφανώς η ποιότητα δεν εμφανίστηκε ξαφνικά σε αυτά τα δύο ματς που κάναμε τα καλά αποτελέσματα, Το θέμα και το κλειδί να έρθει κάποιος να σου δώσει την αυτοπεποίθηση και να μας πει ότι μπορούμε να το κάνουμε ως ομάδα», υπογράμμισε ο διεθνής στόπερ της Βόλφσμπουργκ, ο οποίος νωρίτερα μίλησε για το πρώτο διάστημα της παρουσίας του στη γερμανική ομάδα.



Παράλληλα, εξήγησε την προσπάθεια της «γαλανόλευκης» να δημιουργήσει, να κάνει εκείνη το build up στους αγώνες, υπογραμμίζοντας πως οι διεθνείς εφαρμόζουν τις ιδέες του προπονητή.

Ο Κουλιεράκης μίλησε για τις δύσκολες στιγμές που βίωσαν άπαντες στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα στην είδηση με την απώλεια του Τζορτζ Μπάλντοκ, ο οποίος από εδώ και στο εξής θα αποτελεί το κίνητρο για όλους για να μπορέσει η Εθνική να επιστρέψει σε μία μεγάλη διοργάνωση.

«Ήταν το δικό μας κίνητρο, ότι θέλουμε να πάμε σε μία μεγάλη διοργάνωση και να παίξουμε για τον Τζορτζ και είχαμε τη βοήθειά του. Για κάποιο λόγο γίνονται όλα στη ζωή», ανέφερε χαρακτηριστικά.
