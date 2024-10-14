Πληροφορίες αναφορικά με το πως σκοπεύει να κινηθεί ο Παναθηναϊκός προκειμένου να σταθεί στο πλευρό της οικογένειας του αδικοχαμένου Τζορτζ Μπάλντοκ μετέφερε σήμερα (14/10) η Daily Mail.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της αγγλικής εφημερίδας, λοιπόν, η πρόθεση των ανθρώπων του «τριφυλλιού» είναι να ολοκληρωθεί κανονικά το συμβόλαιό του άτυχου ποδοσφαιριστή, αλλά και να διεξαχθεί ένα φιλικό προς τιμή του.

Αναλυτικά το εν λόγω δημοσίευμα:

«Σύμφωνα με πηγές κοντά στην ομάδα, ο Παναθηναϊκός προτίθεται να τιμήσει το πλήρες συμβόλαιο του Τζορτζ Μπάλντοκ, μετά τον τραγικό του θάνατο σε ηλικία μόλις 31 ετών. Ο Μπάλντοκ, γεννημένος στην Αγγλία αλλά διεθνής με την Ελλάδα, βρέθηκε νεκρός στην πισίνα του σπιτιού του. Πήρε μεταγραφή στους Κυπελλούχους Ελλάδας το καλοκαίρι, υπογράφοντας τριετές συμβόλαιο.

Πηγές αναφέρουν ότι ο Παναθηναϊκός είναι ένας σύλλογος με ισχυρές αξίες και φιλεύσπλαχνο ιδιοκτήτη και προσθέτουν ότι θα φροντίσουν την οικογένεια του Μπάλντοκ, τη σύντροφό του και τον ενός έτους γιο του.

Μια πιθανότητα είναι να τιμήσει πλήρως συμβόλαιο του παίκτη και επιπρόσθετα να κάνει ένα φιλικό παιχνίδι προς τιμή του τον επόμενο χρόνο».

