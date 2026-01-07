Στον Ολυμπιακό στέλνουν οι Βραζιλιάνοι τον Κουϊαμπάνο. Ο Κώστας Νικολακόπουλος μετέφερε μέσω του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 την πληροφορία από τη χώρα του καφέ, σύμφωνα με την οποία ο 22χρονος αριστερός μπακ θα δοθεί δανεικός στους Πειραιώτες τις αμέσως προσεχείς ημέρες.



Η Νότιγχαμ απέκτησε το καλοκαίρι του 2025 τον Κουϊαμπάνο από την Μποταφόγκο έναντι 6 εκατ. ευρώ, αλλά τον άφησε δανεικό στην ομάδα της Βραζιλίας. Το όνομά του συζητιέται εδώ και ημέρες στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και σήμερα από τη Βραζιλία προέκυψε ότι ενημερώθηκε από τη Νότιγχαμ πως θα συνεχίσει στους ερυθρόλευκους.

Πάντως, από τον Ολυμπιακό δεν έχει επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής η συγκεκριμένη η πληροφορία για μετακίνησή του στο λιμάνι.

Άλλωστε, είναι ξεκάθαρο ότι σχετίζεται με τη φημολογούμενη αποχώρηση του Μπρούνο, αλλά μέχρι τώρα δεν έχει προκύψει καμία συμφωνία για τον Νιγηριανό μπακ.



Ο Κουϊαμπάνο ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα το 2023 από την Γκρέμιο, με την οποία έκανε 18 συμμετοχές και έναν χρόνο μετά τον απέκτησε η Μποταφόγκο, με την οποία έκανε 77 συμμετοχές με 10 γκολ και 7 ασίστ.

