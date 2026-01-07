Κέβιν Κίγκαν: Ο θρύλος του βρετανικού ποδοσφαίρου διαγνώστηκε με καρκίνο

Κέβιν Κίγκαν... Ο άνθρωπος που όρισε σε μεγάλο ποσοστό την ταυτότητα του βρετανικού ποδοσφαίρου στο διάστημα που αγωνίστηκε, ένας πραγματικός θρύλος της «στρογγυλής θεάς», βρίσκεται αντιμέτωπος με τη μεγαλύτερη πρόκληση. Ο 74χρονος παλαίμαχος σούπερ σταρ, διαγνώστηκε με καρκίνο και όπώς ανακοινώθηκε, ξεκινά άμεσα θεραπείες, δίνοντας -αυτή τη φορά- μάχη κυριολεκτικά για τη ζωή του.

Η οικογένειά του έκανε γνωστό με ανακοίνωσή της ότι ο 74χρονος αντιμετωπίζει τη συγκεκριμένη περιπέτεια με την υγεία του και πως εισήχθη στο νοσοκομείο, ξεκινώντας θεραπεία.

Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που έχει κερδίσει δύο Χρυσές Μπάλες (1978,1979), ένα Κύπελλο Πρωταθλητριών (1977), δύο UEFA Cup (1973,1976), αλλά και τα τρία πρωταθλήματα Αγγλίας με τη Λίβερπουλ (1973,1976,1977).

Ο 74χρονος Κίγκαν είχε λαμπρή καριέρα ως ποδοσφαιριστής, με θητείες γεμάτες τίτλους στη Λίβερπουλ και το Αμβούργο. Ως προπονητής, πλησίασε τον τίτλο της Premier League με τη Νιούκαστλ πριν περάσει μια πιο δύσκολη περίοδο στην Εθνική Αγγλίας.

Ως παίκτης, κατέκτησε τρία πρωταθλήματα First Division με τη Λίβερπουλ, καθώς και ένα Κύπελλο Πρωταθλητριών Ευρώπης, δύο Κύπελλα UEFA και ένα FA Cup. Στη συνέχεια μετακόμισε στη Γερμανία, κατέκτησε την Bundesliga με το Αμβούργο κι αναδείχθηκε δύο φορές Ευρωπαίος Ποδοσφαιριστής της Χρονιάς, πριν επιστρέψει στην Αγγλία για να αγωνιστεί σε Σαουθάμπτον και Νιούκαστλ.

Με το παρατσούκλι «King Kev», ο Κίγκαν σημείωσε 204 γκολ σε 592 συμμετοχές σε επίπεδο πρωταθλήματος κατά τη διάρκεια της καριέρας του σε συλλόγους. Στην Εθνική Αγγλίας κατέγραψε 63 συμμετοχές και 21 γκολ, ενώ ήταν αρχηγός σε 31 παιχνίδια.

Ως προπονητής, είχε δύο θητείες στη Νιούκαστλ και τερμάτισε δεύτερος στην Premier League τη σεζόν 1995-96 πίσω από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έχοντας ηγηθεί της βαθμολογίας για μεγάλο μέρος της σεζόν.

Το 1999 διαδέχθηκε τον Γκλεν Χοντλ ως προπονητής της Εθνικής Αγγλίας, αλλά δεν κατάφερε να οδηγήσει την ομάδα πέρα από τη φάση των ομίλων στο Euro 2000 και αποχώρησε αργότερα εκείνη τη χρονιά, μετά την ήττα από τη Γερμανία στον τελευταίο αγώνα που διεξήχθη στο παλιό Wembley.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.