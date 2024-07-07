Κώτσιρας: «Ξέρουμε ακριβώς τι μας ζητάει ο Αλόνσο μέσα στο γήπεδο»

Ο Γιάννης Κώτσιρας παραχώρησε συνέντευξη μετά την φιλική αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στην Μπράουνσβαϊγκ. Είπε τα καλύτερα λόγια για τον Ντιέγκο Αλόνσο και αναφέρθηκε σε κάποια στοιχεία τα οποία προσπαθεί εκείνος να περάσει στους παίκτες του. Ενώ μίλησε και για τους στόχους του ”Τριφυλλιού”, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

