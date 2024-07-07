Ούκιτς: «Φαβορί η Ελλάδα, πιο πειστική ομάδα σε όλα τα Προολυμπιακά»

Ξεκάθαρο προβάδισμα στην Ελλάδα για τον τελικό του Προολυμπιακού Τουρνουά απέναντι στην Κροατία έδωσε ο Ρόκο Λένι Ούκιτς. Ο παλαίμαχος πλέι μέικερ, που αγωνίστηκε σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ, ανέλυσε σε κροατικό Μέσο την αναμέτρηση.



«Η Ελλάδα φυσικά είναι το φαβορί, είναι η πιο πειστική ομάδα όχι μόνο σε αυτό το Προολυμπιακό Τουρνουά, αλλά σε όλα», τόνισε ο Κροάτης πρώην διεθνής και πρόσθεσε: «Ξέρουμε πως έχουν έναν από τους τρεις ή πέντε καλύτερους παίκτες στον κόσμο τα τελευταία δέκα χρόνια. Σίγουρα δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση, αφού έχει παίξει σε ελάχιστα παιχνίδια μετά από τρεις μήνες, αλλά έβαλε 32 πόντους χωρίς να χάσει σουτ. Έχουν μεγάλα κορμιά, μπορούν να αμυνθούν με όλους τους τρόπους και σίγουρα ο Ζούμπατς και ο Σάριτς δεν θα έχουν την ίδια υπεροχή σε μέγεθος που έχουν συνηθίσει ως τώρα. Γι’ αυτό θα πρέπει να είμαστε πιο εύστοχοι από μακριά για να κερδίσουμε ή αρχικά να είμαστε ανταγωνιστικοί. Ο Χεζόνια είναι ο πιο ικανός σε αυτό το κομμάτι και ελπίζουμε να βρεθεί σε καλή μέρα, αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές. Ακόμη δεν το έχουμε δει ε αυτό το τουρνουά. Έχει παίξει άμυνα, παίρνει ριμπάουντ, σκοράρει, αλλά δεν έχουμε δει ακόμη μια εμφάνιση σαν αυτή που έκανε απέναντι στην Κροατία με 39 πόντους. Πιστεύω όμως πως έχει ένα τέτοιο παιχνίδι σε αυτό το τουρνουά».

