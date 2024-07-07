• Μοιάζει απίστευτο, αλλά ξεκινάνε ήδη από μεθαύριο τα προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ. Κι είναι πραγματικά εντυπωσιακό να παίζουν 9 Ιουλίου ομάδες όπως η Λούντογκορετς, η Στεάουα και η Σλόβαν Μπρατισλάβας.



•Τέλος πάντων, με αφορμή ακριβώς αυτό, την έναρξη της διαδικασίας των προκριματικών, μπορούμε να καταγράψουμε ότι ο Ολυμπιακός είναι μία από τις ομάδες με τη μεγαλύτερη επιτυχία στα προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ, όπως προκύπτει από σχετική έρευνα που έγινε στην πρόσφατη εκδοχή του Τσάμπιονς Λιγκ, δηλαδή εδώ και περίπου μία δεκαετία.

• Πρώτη σε προκρίσεις είναι ημε τέσσερις στις εννιά προσπάθειες. Κι ακολουθούν ο Ολυμπιακός, η Μπενφίκα, η Κοπεγχάγη και η Μάλμε με τρεις προκρίσεις στις έξι προσπάθειες. Και η Γιάνγκ Μπόϊς με τρεις προκρίσεις στις οκτώ προσπάθειες.•Να θυμίσουμε ότι οείχε αποκλεισμούς από τη Χάποελ Μπερ Σέβα (καλοκαίρι 2016), τη Λούντογκορετς (καλοκαίρι 2021) και τη Μακάμπι Χάϊφα (καλοκαίρι 2022) και προκρίσεις επί των Παρτίζαν-Ριέκα (καλοκαίρι 2017), επί των Βικτόρια Πλίζεν-Μπασάκσεχιρ-Κρασνοντάρ (καλοκαίρι 2019) και επί της Ομόνοιας (καλοκαίρι 2020).•Ο Πέδρο Μαρτίνς είναι ο άνθρωπος που είχε απογειώσει τον Ολυμπιακό με τις δύο προκρίσεις, τη διετία 2019-2020, αλλά κι ο άνθρωπος που τον προσγείωσε ανώμαλα με τους δύο αποκλεισμούς, τη διετία 2021-22…

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.