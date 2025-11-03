Με απόλυτη εμπιστοσύνη στις ικανότητες της ομάδας ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έδωσε το σύνθημα για την αυριανή αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Αϊντχόφεν στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

O Βάσκος τεχνικός, έχοντας επισημάνει τη δυσκολία του αγώνα αλλά και του αντιπάλου ξεκαθάρισε ότι τον απασχολεί περισσότερο τι θα πρέπει να κάνουν οι παίκτες του για να μην μπορούν αυτοί της ολλανδικής ομάδας να τους σταματήσουν.

Επεσήμανε ότι οι ερυθρόλευκοι αύριο θα έχουν απέναντί τους μία αρκετά επιθετική ομάδα που παίζει κάθετο και επικίνδυνο ποδόσφαιρο, ωστόσο και ο Ολυμπιακός ξεκαθάρισε ότι παίζει έτσι και θα πρέπει και η Αϊντχόφεν να είναι προσεκτική.

«Είναι μια ομάδα αρκετά επιθετική και παίζει κάθετα και αποδεικνύεται από τα πόσα γκολ βάζει. Αν το χειριστούμε αυτό το στοιχείο της καλά τότε θα πάμε καλά, όμως και εμείς είμαστε αρκετά επικίνδυνοι και αυτοί να πρέπει να σκέφτονται το ίδιο», ανέφερε σε ένα σημείο της συνέντευξης Τύπου ο Μεντιλίμπαρ, ενώ λίγο νωρίτερα σε ερώτηση που δέχθηκε για το πώς σκέφτεται να αντιμετωπίσει το μεγάλο αστέρι των Ολλανδών, τον Σαϊμπάρι η απάντησή του ήταν αφοπλιστική...

«Σκεφτόμαστε πιο πολύ τι να κάνουμε εμείς για να μην μας σταματήσουν οι άλλοι»

Ο Μεντιλίμπαρ υπογράμμισε ότι υπάρχουν παίκτες που μπορούν να καλύψουν το κενό του Εσε, ότι ο Ορτέγκα θα είναι διαθέσιμος να αγωνιστεί, και για άλλη μια φορά ξεκαθάρισε ότι δεν έχει κανένα σκοπό να αλλάξει τον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας του, ή τη νοοτροπία της...

