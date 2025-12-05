Η πρώτη έκδοση του νέου βραβείου ειρήνης που θέσπισε η FIFA, κατέληξε στα χέρια του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τιμήθηκε από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου στο πλαίσιο της κλήρωσης του Παγκοσμίου Κυπέλου του 2026, που θα συνδιοργανωθεί από ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Το βραβείο παρέδωσε στον Τραμπ ο ίδιος ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, που μίλησε με εγκωμιαστικά λόγια για τον Αμερικανό πρόεδρο και σχολίασε τις ενέργειές του για επίτευξη ειρήνης σε διάφορα μέρη του κόσμου.

«Μεγάλη τιμή, η μεγαλύτερη της ζωής μου. Ξέρω τον Τζάνι, κάνει υπέροχη δουλεια, έχουμε ρεκόρ εισιτηρίων. Εμείς το λέμε soccer, τα νούμερα ειναι περα από κάθε προσδοκία. Ευχαριστώ τη Μελάνια, την οικογένειά μου. Θα δείτε κάτι που δεν έχει ξαναγινει. Οι σχέσεις μας με Καναδα, Μεξικό είναι υπέροχες, έχουμε μια σταθερή σχέση συνεργασίας και ειρήνης. Οι ΗΠΑ θα είναι μια ζεστή χώρα υποδοχής», ανέφερε στη συνέχεια ο Τραμπ.

