Tους συνεργάτες που θα πλαισιώσουν τον Σεμπάστιαν Λέτο στο τεχνικό επιτελείο της ομάδας, εν όψει της επιστροφής και συμμετοχής στη Stoiximan Super League το 2025/26, ανακοίνωσε η ΠΑΕ Κηφισιά.

Το προπονητικό team της ομάδας των βορείων προαστίων θα αποτελείται από τους: Νίκος Παναγιωτάρας – Βοηθός Προπονητή, Βαγγέλης Μπέκας – Strength & Conditioning Coach, Κωνσταντίνος Παγανιάς – Προπονητής Τερματοφυλάκων, Παναγιώτης Τράμπας – Αναλυτής και Φιλήμων Βασιλαράκης – Strength & Conditioning and Rehab Coach.

H ανακοίνωση της Κηφισιάς:

Το τεχνικό επιτελείο για το 2025/26

Νίκος Παναγιωτάρας – Βοηθός Προπονητής

Ο Νίκος Παναγιωτάρας είναι κάτοχος του UEFA PRO και μετά από την καριέρα του ποδοσφαιριστή (με συμμετοχές στην Α’ και τη Β’ Εθνική) αποφάσισε να ξεκινήσει εκείνη του προπονητή.

Πρώτος σταθμός της προπονητικής καριέρας του υπήρξε ο Πανιώνιος ως προπονητής στην Κ19 και βοηθός προπονητή στην πρώτη ομάδα στο Πρωτάθλημα της Super League 1. Εκεί έμεινε για δύο χρόνια, πριν μετακομίσει στην ΑΕΚ το καλοκαίρι του 2014, όπου έμεινε για οκτώ χρόνια.

Σε αυτό το διάστημα εργάστηκε αρχικά ως προπονητής στην Κ19, μεταπηδώντας την τελευταία εξαετία στην πρώτη ομάδα του συλλόγου με την ιδιότητα του βοηθού προπονητή. Ήταν ο άμεσος συνεργάτης του Στέλιου Μανωλά, του Μαρίνου Ουζουνίδη, του Μανόλο Χιμένεθ, του Μιγκέλ Καρντόσο, του Μάσιμο Καρέρα, του Νίκου Κωστένογλου, του Αργύρη Γιαννίκη και του Βλάνταν Μιλόγεβιτς. Επίσης διετέλεσε πρώτος προπονητής στην πρώτη ομάδα της ΑΕΚ για έξι αγώνες στα playoffs το 2015/16, καθώς και πρώτος προπονητής στην ΑΕΚ Β’ το 2022.

Με την ομάδα της ΑΕΚ κατέκτησε ένα Κύπελλο Ελλάδας και συμμετείχε στους ομίλους του Champions και του Europa League.

Το 2022/23 ήταν στο τεχνικό επιτελείο του Ιωνικού, ο οποίος συμμετείχε στο Πρωτάθλημα της Super League 1, ενώ στο β’ μισό του 2023/24 εργάστηκε στον ΠΑΣ Γιάννινα.

Εντάχθηκε στο δυναμικό της Κηφισιάς το περσινό καλοκαίρι.

Βαγγέλης Μπέκας – Strength & Conditioning Coach

Ο Βαγγέλης Μπέκας διαθέτει πολυετή εμπειρία από τον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου, καθώς βρίσκεται σε αυτόν με την ιδιότητα του προπονητή εκγύμνασης από το 2002. Πρώτος σταθμός της καριέρας του ήταν ο Μανδραϊκός, ενώ ακολούθησαν κατά σειρά ο Ασπρόπυργος, η Προοδευτική, ο Αστέρας Μαγούλας και η Κόρινθος.

Το 2012 εντάχθηκε στο τεχνικό επιτελείο του Πανιωνίου στη Super League 1, στην οποία βρέθηκε επίσης με τον Πλατανιά και τον Πανθρακικό. Ακολούθησαν ο Απόλλωνας Σμύρνης, τα Τρίκαλα, Πανελευσινιακός και ο Αχαρναϊκός.

Το 2016/17 μετακόμισε στον Παναθηναϊκό, αναλαμβάνοντας την εκγύμναση της Κ16, της Κ17 και της Κ20. Την επόμενη διετία εργάστηκε στην Ακαδημία της ΑΕΚ (Κ15, Κ16 και Κ17), ενώ το 2019 επέστρεψε στον Παναθηναϊκό, στον οποίο έμεινε για πέντε χρόνια. Σε αυτό το διάστημα ήταν υπεύθυνος για την εκγύμναση της Κ19 του Παναθηναϊκού, αλλά και την επίβλεψη όλων των τμημάτων υποδομής στον συγκεκριμένο τομέα.

Παράλληλα, έχει παρακολουθήσει σεμινάρια του Barca Innovation Hub.

Εντάχθηκε στο δυναμικό της Κηφισιάς το περσινό καλοκαίρι.

Κωνσταντίνος Παγανιάς – Προπονητής Τερματοφυλάκων

Ο Κωνσταντίνος Παγανιάς ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα από τον Κεραυνό Κερατέας το 2009/10, ενώ ακολούθησε η Καλλιθέα. Έχει διατελέσει επίσης προπονητής τερματοφυλάκων στην Καλλιθέα, τον ΟΦΗ, τον Εργοτέλη, την Καλαμάτα και τα Τρίκαλα. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία από τη Super League 1, έχοντας εργαστεί σε ΠΑΣ Γιάννινα, Πλατανιά, Παναιτωλικό και Παναθηναϊκό.

Στην πολυετή διαδρομή που έχει διαγράψει στον χώρο του ποδοσφαίρου συγκαταλέγεται επίσης η συνεργασία με την Tavriua Simferopol (Ουκρανία), την Εθνική της Ταϊπέι, την Ένωση Νέων Παραλιμνίου (Κύπρος), τη Nantong Zhijun (Κίνα) και την Jonkopings Sodra IF (Σουηδία).

Εντάχθηκε στο δυναμικό της Κηφισιάς το περσινό καλοκαίρι.

Παναγιώτης Τράμπας – Αναλυτής

Ο Παναγιώτης Τράμπας είναι απόφοιτος του τμήματος Ανάλυσης Ποδοσφαίρου του Ινστιτούτου Αθλητικής Ανάλυσης και μεταπτυχιακός φοιτητής του προγράμματος Football Tactical Analysis του Football Science Institute. Είναι κάτοχος του UEFA C και της πιστοποίησης Hudl/Sports Code. βρίσκεται στο τεχνικό επιτελείο της Κηφισιάς από το 2020, έχοντας σημαντική συμβολή στην κατάκτηση του τίτλου τόσο στη Γ’ Εθνική όσο και στη Super League 2 το 2023 και το 2025. Ειδικεύεται στo performance analysis, την ανάλυση αντιπάλου και την ανάλυση στατιστικών δεδομένων, με πιστοποιήσεις από το Barca Innovation Hub και το WyScout.

Φιλήμων Βασιλαράκης – Strength & Conditioning and Rehab Coach

Ο Φιλήμων Βασιλαράκης είναι απόφοιτος του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Αθηνών, έχοντας κάνει το μεταπτυχιακό του πάνω στο Exercise and Health, Evaluation & Prescription. Είναι κάτοχος του UEFA B. Ξεκίνησε την επαγγελματική σταδιοδρομία του από την Ακαδημία του Παλληνιακού. Στο παρελθόν έχει εργαστεί σε Ηλιούπολη και Ρόδο, ενώ τα τρία τελευταία χρόνια βρέθηκε στην Athens Kallithea με την ιδιότητα του Strength & Conditioning and Rehab Coach.

