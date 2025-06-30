Μια φωτογραφία του με τον Ρίτσαρντ Χσιάο από την Ελλάδα αναδημοσίευσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Στην παρέα τους βρίσκονται επίσης ο Κώστας Αντετοκούνμπο, αλλά και ο Πάνος Φιλιππάκος, που είναι επιστήθιος φίλος των αδερφών. Όλοι τους βρέθηκαν στη βάπτιση της κόρης του Κώστα Αντετοκούνμπο, στην Αθήνα.

Ο 25χρονος ζάπλουτος Αμερικανός με καταγωγή από την Ταϊβάν, που είναι επιστήθιος φίλος του Greek Freak, αναμένεται να ολοκληρώσει μέσα στην εβδομάδα την ανάληψη του ελέγχου της ΚΑΕ Άρης.

Στην έκτακτη γενική συνέλευση του Ερασιτέχνη την προσεχή Τετάρτη στις 19:00 αναμένεται να εγκριθεί η μεταβίβαση των μετοχών και να γίνει η ιστορική αλλαγή σελίδας, που θα δρομολογήσει μια σειρά εξελίξεων, από την αποπληρωμή των χρεών και την πρόσληψη προπονητή, μέχρι και την ανακοίνωση ηχηρών μεταγραφών.

