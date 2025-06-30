Ο Παναθηναϊκός παρουσίασε τη Δευτέρα (30/6) τη νέα εκτός έδρας εμφάνισή του για τη σεζόν 2025/26, η οποία είναι εντυπωσιακή.

Οι «πράσινοι» δημοσίευσαν ένα video στα social media, αποκαλύπτοντας τη λευκή φανέλα με γιακά και πράσινες λεπτομέρειες στα μανίκια, καθώς και το εμβληματικό τριφύλλι στο στήθος, στο οποίο αναγράφονται τα αρχικά του συλλόγου.

Η κομψή και κλασική σχεδίαση συνδυάζει το παρελθόν με το παρόν, με μια ρετρό αισθητική, με την οποία ταυτίζονται και τα αυτοκίνητα στο βίντεο της παρουσίασης.

