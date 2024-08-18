Κετσετζόγλου: «Να κερδίσει χρόνο μέσα από τα αποτελέσματα η ΑΕΚ»

Η ΑΕΚ έχει ανάγκη από νίκες για να της δώσουν χρόνο να βελτιωθεί, αλλά και μεταγραφές φορ και αριστερού μπακ, όπως τόνισε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 o Κώστας Κετσετζόγλου.



Ξεκινώντας από το αποψινό παιχνίδι με τον ΟΦΗ στην άδεια λόγω τιμωρίας OPAP Arena (22:00) είπε: «Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, απέναντι σε έναν αντίπαλο που δεν πιστεύω πως θα είναι ευκολότερος από τη Νόα. Η ΑΕΚ είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, αλλά πάντα είναι καλό να παίζεις γρήγορα μετά από έναν τέτοιο αποκλεισμό. Θα πρέπει να κερδίσει χρόνο μέσα από τα αποτελέσματα στο πρωτάθλημα. Πρώτα πρέπει να πάρει νίκες και μέσα από αυτές να βελτιώνεται παιχνίδι με παιχνίδι, ώστε να διεκδικήσει και φέτος το πρωτάθλημα. Έχει στα τέσσερα πρώτα ματς τα τρία στην έδρα της και μπορεί να κάνει ένα καλό ξεκίνημα. Η ΑΕΚ δεν μπορεί να περιμένει να πάρει πέναλτι σαν αυτά που πήρε ο ΠΑΟΚ χθες, αλλά θα πρέπει να πάρει με κάποιον τρόπο τη νίκη».



Όσο για την ενδεκάδα στην αποψινή αναμέτρηση με τον ΟΦΗ, είπε: «Έχουμε σίγουρο τον Στρακόσα και από εκεί και πέρα περιμένουμε πολλές αλλαγές. Μπορεί να δούμε ακόμη και τον Οντουμπάτζο, παρότι ο Ρότα ήταν ο καλύτερος παίκτης την Πέμπτη. Ο Χατζισαφί μπορεί να ξεκινήσει αριστερά, στο κέντρο άμυνας και ο Μήτογλου διεκδικεί θέση. Ο Σιμάνσκι βλέπω να είναι στο κέντρο, αν και υπάρχει και ο Γαλανόπουλος. Περέιρα και Λαμέλα μπορεί να τους δούμε από την αρχή, όπως επίσης ο Κοϊτά, ο Άμραμπατ και ο Γκαρσία».



Τέλος για τα μεταγραφικά είπε πως παρά τον αποκλεισμό «… οι ανάγκες δεν αλλάζουν. Η ΑΕΚ πρέπει να πάρει παίκτες που χρειάζεται. Είναι απαραίτητη η απόκτηση σέντερ φορ, αλλά και βασικού αριστερού μπακ. Εγώ θα έπαιρνα και τερματοφύλακα, γιατί το ρίσκο είναι μεγάλο».

